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كلباء يوزع مكرمة حاكم الشارقة على فرقه المتفوقة

11/17/2023 3:01:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قامت إدارة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم بتوزيع مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي أمر بها للفرق صاحبة الإنجازات، وتم توزيع المكرمة بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان ـ رئيس نادي اتحاد كلباء

حيث شملت المكرمة اللاعبين والجهازين الفني والإداري لفرق الأشبال تحت 15 سنة (بطل الدوري) للموسم 2022 ـ 2023 وفريق الأشبال تحت 14 سنة (بطل بطولة مجلس الشارقة الرياضي 2023) في حفل بهيج حضره لفيف من أهالي اللاعبين وجماهير ومنتسبي النادي.

ووجه محمد عبيد اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء الشكر لصاحب السمو حاكم إمارة الشارقة على دعمه المستمر واللامحدود لكافة فرق الإمارة، لافتاً إلى أن الألقاب التي تحققت بفضل الدعم والمتابعة المستمرة من قبل سموه، معرباً عن أمله في محافظة فرق نادي كلباء على هذا التميز وإضافة مزيد من الألقاب في قادم المواسم، مهنئاً اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية على هذه الإنجازات، مشيراً إلى أنهم في الشركة ينتظرون منهم الحفاظ على هذه الإنجازات.

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