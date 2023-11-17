مدرب منتخب مصر يستبعد الثلاثي حامد وعاشور والشحات لأسباب انضباطية

استبعد مدرب منتخب مصر لكرة القدم البرتغالي روي فيتوريا اللاعبين طارق حامد، إمام عاشور وحسين الشحات من معسكر الفراعنة "لعدم التزامهم بالنظام والقواعد الداخلية"، بعد الفوز الكبير على جيبوتي 6-0 الخميس في القاهرة، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى لتصفيات إفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.

قبل ساعات من السفر إلى ليبيريا لخوض مواجهته الثانية في التصفيات أمام مضيفه سيراليون الاحد، اظهر فيتوريا العين الحمراء للاعبيه باتخاذ قرار تأديبي أعلن عنه الاتحاد المصري لفرض حالة من الانضباط داخل المعسكر.

وكان حامد (ضمك السعودي) وعاشور والشحات (الأهلي) قد شاركوا في جزء من المران، ثم اشتكوا من آلام في القدم وقرروا بعدها عدم استكمال التمارين والدخول لغرف خلع الملابس.

وأشارت تقارير صحافية إلى عقد فيتوريا محاضرة في فندق اللاعبين اكد فيها أنه لن يسمح بالاعتراض على قراراته، مؤكدا بانه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون.

وعلق خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري في تصريحات تلفزيونية "لفيتوريا الحق في استبعاد أو استدعاء أي لاعب، والثلاثي من اللاعبين الجيدين، والمدرّب دائماً له رؤية فنية، وهو صاحب القرار في مشاركة أي لاعب أو جلوسه بديلا".

فيما طلب خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي من محمد خالد غرابة مدير المنتخب، تقديم تقرير عن استبعاد الثنائي الشحات وعاشور، واستقر على عقد جلسة استماع مع اللاعبين للتعرف على أسباب استبعادهما من المعسكر.

من جهته، قال أحمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك "تساهل فيتوريا مع القرارات التأديبية والعقوبات الصادرة من نادي الزمالك ضد ثنائي الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي وضمهما للمنتخب، سمح بالتمرد عليه من الثلاثي حامد وعاشور والشحات بعد مباراة سهلة".

وبعد فوزه على جيبوتي 6-0 برباعية نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، يسعى منتخب مصر لتأمين صدارة المجموعة بفوز ثان تواليا على سيراليون.

والتقى المنتخبان في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012، فتعادلا ذهابا بالقاهرة 1-1، وخسرت مصر إياباً 1-2.

وعن مواجهة سيراليون قال فيتوريا "الفوز الكبير على جيبوتي لن يخدعنا، وأنا أعرف جيداً ظروف المباراة وقوّة المنافس".

أضاف "نحن ننظر لصدارة المجموعة لضمان التأهل للنهائيات ونعلم أن القادم أصعب بكل تأكيد، ومجموعتنا في التصفيات ليست سهلة نهائياً".

بدوره، أبدى قائد المنتخب صلاح شعوره بالحزن بسبب غياب الجماهير عن المباريات موجّهاً رسالة بضرورة الحضور بشكل أكبر.

تابع "لدينا الان مدرب نسير معه بشكل جيد ونتمنى أن نفوز معه ببطولة أمم افريقيا المقبلة والتأهل للمونديال".

من جانبه، قال أميدو كريم المدير الفني لمنتخب سيراليون إن مواجهة منتخب مصر ستكون صعبة "نحترم منتخب مصر داخل الملعب لكن نسعى للفوز. نمتلك خطة خاصة لإيقاف محمد صلاح خلال المباراة وتقلل من خطورته".

وعن خوض المباراة في ليبيريا قال مدرب سيراليون "رفضت مواجهة منتخب مصر في القاهرة ذهاباً واياباً. نحن منافسون لمصر على التأهل ولا يعقل أن نواجه منتخباً بحجم مصر في القاهرة مرتين. الاتحاد الإفريقي اختار ملعب ليبيريا لاستضافة مباراة الاحد لقرب المسافة مع سيراليون".

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