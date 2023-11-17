فرنسا تصنع شعلة أولمبياد باريس 2024 من فولاذ سيارات خردة وغسالات ملابس



لا يتطلب الأمر سوى أربع سيارات خردة أو فولاذ حوالي 50 غسالة ملابس لصنع 2000 شعلة لأولمبياد باريس 2024 لكن العملية تتطلب خبرة معينة.

وتم صهر ستة أطنان من الفولاذ بواسطة شركة أرسيلور ميتال الشريك الرسمي لألعاب باريس 2024 قبل تشكيلها على شكل ألواح جرى شحنها إلى مصنع في نورماندي تابع لشركة الفضيات وأدوات المائدة الفرنسية جي ديجرين.

وهناك، يتم قطعها بالليزر ولحامها وتجميعها من قبل عشرات العمال الذين سيسلمون المشاعل بحلول نهاية يناير‭ ‬كانون الثاني مما يمثل نهاية عملية استمرت تسعة أشهر.

وقالت دلفين مولان مديرة إدارة المراسم في ألعاب باريس 2024 لرويترز اليوم الجمعة وسط أصوات قطع المعدن وثنيه وصقله ورشه "نتعامل مع كل تفاصيل الألعاب مثلما نفعل مع حياة أولادنا".

والنتيجة هي شعلة رفيعة المظهر ذات لمسة متموجة تمثل البحر المتوسط ​​والمحيطات التي ستحمل الشعلة الأولمبية من اليونان والأراضي الفرنسية فيما وراء البحار.

وأضافت مولان "أردنا أن تكون فريدة من نوعها. يمكنك أن ترى أنها مختلفة عن شكل الشعلة الأولمبية التقليدية".

والشعلة، التي يبلغ ارتفاعها 70 سنتيمترا وتزن 1.5 كيلوجرام، مقاومة للماء والرياح.

وقال فرانك فاسيليفسكي مدير المشروع في شركة أرسيلور ميتال "خضعت أيضا لاختبار تصادم وقاومت السقوط من ارتفاع ثلاثة أمتار".

وقال إريك نيدجيلا رئيس شركة أرسيلور ميتال في فرنسا "يتطلب الأمر الكثير من الاهتمام بالتفاصيل لصنع الفولاذ المثالي.

"إنه لمن دواعي فخرنا أيضا أن يتم تصنيع هذا المنتج الفرنسي مع شركائنا (جي ديجرين) فخبرتهم في هذا المجال فريدة من نوعها".

وستقام الألعاب في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، بينما تقام الألعاب البارالمبية بين 28 أغسطس والثامن من سبتمبر.

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