الدنماركي هوجارد ينفرد بصدارة «دي بي ورلد» للغولف

انفرد الدنماركي نيكولاي هوجارد بصدارة ترتيب النسخة الخامسة عشرة لبطولة جولة «دي بي ورلد» للغولف بعد نهاية الجولة الثانية أمس، وتقام المنافسات تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في نادي عقارات جميرا للغولف في دبي، وتعد الجولة الختامية لموسم «السباق إلى دبي».

جاء انفراد هوجارد، المصنف العاشر في ترتيب «السباق إلى دبي»، بالمركز الأول بعدما حقق 6 ضربات تحت المعدل، ليصل إلى 11 ضربة تحت المعدل في ختام الجولة، ويتطلع اللاعب للفوز بأول لقب في إحدى بطولات سلسلة رولكس لبطولات النخبة ضمن جولة «دي بي ورلد».

تميزت الجولة الثانية باحتدام المنافسة وجعل السباق نحو اللقب مفتوحاً مع تساوي 5 لاعبين بالمركز الثاني برصيد 9 ضربات تحت المعدل لكل منهم، وهم الإنجليزي تومي فليتوود، الجنوب أفريقي ثريستون لورانس، النرويجي فيكتور هوفلاند، الفرنسي أنطوان روزنير، والسويدي ينس دانتورب، ويوجد في المركز السابع الجنوب أفريقي زاندير لومبارد، والفرنسي ماثيو بافون برصيد 8 ضربات تحت المعدل.



منافسة

وبقي الإسباني جون رام، حامل اللقب، في السباق على المنافسة بعدما سجل 6 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية ليتواجد في المركز الثالث عشر، فيما تراجع الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، الذي ضمن الفوز بلقب موسم «السباق إلى دبي»، إلى المركز الرابع والثلاثين برصيد ضربة واحدة تحت المعدل.

وستكون المنافسة قوية في الجولة الثالثة التي تقام غداً، مع تخصيص 10 ملايين دولار جوائز مالية للبطولة لجميع اللاعبين الخمسين المشاركين، ويحصل البطل على 3 ملايين دولار.

ثقة

وقال نيكولاي هوجارد: «أشعر بالثقة في أدائي، لم أكن بكامل جاهزيتي في مثل هذا الوقت من العام الماضي، لكنني أشعر أنني أمضي في الطريق الصحيح هذه المرة، واختار المحاولات الجيدة عند كل حفرة، وأنا سعيد بالنتيجة الحالية».

وأضاف: «يجب ألا ننسى أن هناك جولتين يجب لعبهما قبل التفكير بأي أمر آخر، ويوجد الكثير من اللاعبين الجيدين في البطولة الذين سيرغبون بمطاردتي في اليومين المقبلين».

تعاون

قرر منظمو جولة «دي بي ورلد» التعاون من جديد مع المنظمة غير الربحية «أبطال الأمل»، وهي أكاديمية رياضية لأصحاب الهمم، ويقوم مدربو «أبطال الأمل» باستقبال المشاركين لمدة ساعة في الفترة التي تسبق البطولة، كجزء من احتفالات يوم المجتمع، ويختبر المشاركون مهاراتهم في لعب الغولف.

تأجيل

تشهد نهائيات موسم جولة G4D، التي تقام ضمن بطولة جولة «دي بي ورلد» العالمية، منافسات قوية بين أفضل 8 لاعبين في قائمة التصنيف العالمي للاعبي الغولف أصحاب الهمم، للحصول على اللقب، على ملعب عقارات جميرا للغولف. وأدى سوء الأحوال الجوية إلى إلغاء الجولة الأولى فيما تنطلق الجولة الثانية غداً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز