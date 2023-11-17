طاقم تحكيم إماراتي يُدير مباراة نيوزيلندا والمكسيك في كأس العالم للناشئين

يُدير طاقمنا الإماراتي الدولي بقيادة عمر آل على (حكم ساحة) يعاونه جاسم عبدالله (مساعد أول) وسعيد المرزوقي (مساعد ثان) مباراة نيوزيلندا والمكسيك المقرر إقامتها يوم غد السبت على استاد سي جالاك هاروبات في مدينة باندونغ الأندونيسية، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة "إندونيسيا 2023".

ويضم طاقم حكام المباراة أيضاً، الإندونيسي ثوريق منير الكتيري (حكم رابع)، والسويسري فيداي سان، والإسترالي كيت جاكويتش (حكما الفيديو).

وتُعد هذه المباراة المشاركة الثانية لطاقمنا الإماراتي الدولي في مونديال الناشئين الحالي، بعد إداراته المميزة لمباراته الأولى التي جمعت منتخبي السنغال وبولندا يوم الثلاثاء الماضي، ضمن مباريات الجولة الثانية للبطولة.

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