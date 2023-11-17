طاقم تحكيم إماراتي يُدير مباراة نيوزيلندا والمكسيك في كأس العالم للناشئين

(MENAFN
- Al-Bayan)
يُدير طاقمنا الإماراتي الدولي بقيادة عمر آل على (حكم ساحة) يعاونه جاسم عبدالله (مساعد أول) وسعيد المرزوقي (مساعد ثان) مباراة نيوزيلندا والمكسيك المقرر إقامتها يوم غد السبت على استاد سي جالاك هاروبات في مدينة باندونغ الأندونيسية، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة "إندونيسيا 2023".
ويضم طاقم حكام المباراة أيضاً، الإندونيسي ثوريق منير الكتيري (حكم رابع)، والسويسري فيداي سان، والإسترالي كيت جاكويتش (حكما الفيديو).
وتُعد هذه المباراة المشاركة الثانية لطاقمنا الإماراتي الدولي في مونديال الناشئين الحالي، بعد إداراته المميزة لمباراته الأولى التي جمعت منتخبي السنغال وبولندا يوم الثلاثاء الماضي، ضمن مباريات الجولة الثانية للبطولة.
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