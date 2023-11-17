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برعاية ولي عهد الفجيرة .. مكتوم الشرقي يشهد افتتاح البطولة العربية للجودو

11/17/2023 3:01:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، شهد الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي انطلاق البطولة العربية للفئات العمرية للجودو التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجودو وبإشراف الاتحاد العربي للجودو في مجمّع زايد الرياضي، وتستمر حتى 19 نوفمبر الحالي.

وقال الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي إن لعبة الجودو تحظى باهتمام كبير في إمارة الفجيرة، إلى جانب الرياضات القتالية الأخرى، ما يسهم في دعم ألعاب الفنون القتالية في الدولة، وتعزيز حضورها في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي.

وتوج الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي الفائزين في جولات المنافسة من فئة الأشبال.

وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 400 فرد من الجنسين يمثلون 8 دول عربية هي : الإمارات، والكويت، وقطر، ومصر، الأردن، والعراق، وليبيا، واليمن، وتضم 283 لاعبًا ولاعبة، بجانب الأجهزة الفنية والإدارية وحكام البطولة المرافقين والأجهزة الطبية وضيوف البطولة، ووفد الاتحاد العربي للجودو ولجنته الفنية.

شهد حفل الافتتاح سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو ورئيس اللجنة العليا المنظمة، وناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام لاتحاد الجودو أمين خزينة الاتحاد الدولي للجودو ومرزوق علي نائب رئيس الاتحاد العربي للجودو ونادر أبوشاويش نائب رئيس اللجنة المنظمة مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، ومحمد جاسم السجواني أمين السر العام المساعد لاتحاد الجودو مدير البطولة، وجمع من الرياضيين ورؤساء الوفود المشاركة.

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