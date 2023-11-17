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كتائب القسام ترد على نتانياهو حول وجود أسرى في المستشفيات

11/17/2023 3:01:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


كان لدى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو
"مؤشرات قوية" بشأن وجود عدد من المحتجزين الاسرائيلين في مجمع الشفاء الطبي لفترة من الزمن.

وردت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، على اتهامات نتانياهو على حسابها بتطبيق التواصل الفوري "تليغرام" قائلة:
"رداً على كذب نتانياهو والناطق باسم جيشه حول وجود أسرى صهاينة في المستشفيات، لقد نقلنا عدداً منهم لمراكز الرعاية لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظاً على حياتهم" وفق سكاي نيوز.

وتابعت: "حصل مؤخراً مع المحتجز "آريه زالمن زدمانوفتش" بطاقة رقم 0010185791 الذي تلقى الرعاية المكثفة وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه، وسننشر مادة توثق ذلك".

وكان نتانياهو قد قال، الخميس، في مقابلة تلفزيونية إنه كانت لديهم "مؤشرات قوية" بشأن وجود عدد من المحتجزين في مجمع الشفاء الطبي.

لكنه اعترف بأن القوات الإسرائيلية لم تعثر على أي محتجز، بعد اقتحامها للمستشفى.

ولفت نتانياهو إلى أن حكومته تملك "معلومات استخباراتية بشأن المحتجزين"، ولكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن ذلك.

وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم مجمع الشفاء الطبي بوسط مدينة غزة، ليل الثلاثاء الأربعاء، وبعد ساعات، أعلنت إذاعة الجيش أنه لا مؤشرات على وجود محتجزين في المستشفى، الأكبر في القطاع.

يذكر أن هناك ما يقرب من 240 محتجزا لدى حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، بحسب ما ذكر الجيش الإسرائيلي تم اقتيادهم خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

وتم إطلاق سراح 4 فقط، من بينهم أمريكيان، في حين أعلنت حماس مقتل نحو 60 منهم في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

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