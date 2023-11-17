كتائب القسام ترد على نتانياهو حول وجود أسرى في المستشفيات

(MENAFN
- Al-Bayan)
كان لدى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو
"مؤشرات قوية" بشأن وجود عدد من المحتجزين الاسرائيلين في مجمع الشفاء الطبي لفترة من الزمن.
وردت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، على اتهامات نتانياهو على حسابها بتطبيق التواصل الفوري "تليغرام" قائلة:
"رداً على كذب نتانياهو والناطق باسم جيشه حول وجود أسرى صهاينة في المستشفيات، لقد نقلنا عدداً منهم لمراكز الرعاية لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظاً على حياتهم" وفق سكاي نيوز.
وتابعت: "حصل مؤخراً مع المحتجز "آريه زالمن زدمانوفتش" بطاقة رقم 0010185791 الذي تلقى الرعاية المكثفة وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه، وسننشر مادة توثق ذلك".
وكان نتانياهو قد قال، الخميس، في مقابلة تلفزيونية إنه كانت لديهم "مؤشرات قوية" بشأن وجود عدد من المحتجزين في مجمع الشفاء الطبي.
لكنه اعترف بأن القوات الإسرائيلية لم تعثر على أي محتجز، بعد اقتحامها للمستشفى.
ولفت نتانياهو إلى أن حكومته تملك "معلومات استخباراتية بشأن المحتجزين"، ولكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن ذلك.
وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم مجمع الشفاء الطبي بوسط مدينة غزة، ليل الثلاثاء الأربعاء، وبعد ساعات، أعلنت إذاعة الجيش أنه لا مؤشرات على وجود محتجزين في المستشفى، الأكبر في القطاع.
يذكر أن هناك ما يقرب من 240 محتجزا لدى حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، بحسب ما ذكر الجيش الإسرائيلي تم اقتيادهم خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر.
وتم إطلاق سراح 4 فقط، من بينهم أمريكيان، في حين أعلنت حماس مقتل نحو 60 منهم في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.
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