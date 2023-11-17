حريق في مستودعات قطع غيار السيارات المستعملة بالشارقة

أكد مصدر من هيئة الشارقة للدفاع المدني، ورود بلاغ من غرفة عمليات الشرطة عند ال 15:34

عصر اليوم، يفيد بوقوع حادث حريق في المنطقة الصناعية رقم( 6 )،وهو عبارة عن حريق في مستودعات قطع غيار السيارات المستعملة.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم التعامل مع الحريق من قبل فرق الدفاع المدني في وقت قياسي، ولا توجد اصابات ، وجار الآن عملية التبريد.

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