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حريق في مستودعات قطع غيار السيارات المستعملة بالشارقة

11/17/2023 3:01:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد مصدر من هيئة الشارقة للدفاع المدني، ورود بلاغ من غرفة عمليات الشرطة عند ال 15:34
عصر اليوم، يفيد بوقوع حادث حريق في المنطقة الصناعية رقم( 6 )،وهو عبارة عن حريق في مستودعات قطع غيار السيارات المستعملة.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم التعامل مع الحريق من قبل فرق الدفاع المدني في وقت قياسي، ولا توجد اصابات ، وجار الآن عملية التبريد.

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