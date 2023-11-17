«نيويورك أبوظبي» تعقد عدداً من الفعاليات الرئيسية تزامناً مع COP28

كشفت جامعة نيويورك أبوظبي عن خططها لتنفيذ سلسلة من الفعاليات خلال الفترة التي تشهد إقامة مؤتمر الأطراف COP28، مما يعكس رؤية الجامعة والتزامها بتحفيز الأبحاث والتعليم والحلول في هذا المجال.

وقالت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: حريصون على المشاركة في COP28 وإقامة المنتديات حول دور القطاع الأكاديمي في مجال المناخ، إلى جانب دعم الأبحاث الرائدة حول البيئة والمناخ وتطوير مهارات الشباب فيما يتعلق بدورهم ومسؤولياتهم تجاه كوكبنا.

وتدعم جامعة نيويورك أبوظبي برنامج «لقاء مع المرشدين» الذي يقام في مؤتمر الأطراف COP28، برعاية رائدة المناخ للشباب، وهو برنامج يوفر لشباب اليوم إمكانية الوصول إلى مرشدين رفيعي المستوى في مجال بناء القدرات والحوار بين الأجيال.

وخلال مؤتمر الأطراف، يشارك الموجهون والمتدربون ضمن هذا البرنامج في جلسات تفاعلية يومية بهدف تعزيز تبادل الأفكار وتقديم رؤى عملية للمهن الطموحة والإجراءات التي تتمحور حول قضايا المناخ.

وإضافة إلى ذلك، ستُعقد أحداث أكبر قمة للطاقة يقودها الشباب في العالم، وهي قمة الطاقة الطلابية (SES2023)، في الفترة من 29 نوفمبر الجاري إلى 1 ديسمبر المقبل.

وسيجمع هذا الحدث الذي فازت بشرف استضافته مجموعة من طلاب الجامعة أكثر من 650 من القادة الشباب الذين يمثلون أكثر من 120 دولة مع نخبة من أصحاب القرار والخبراء، مما يعزز جهود الاستكشاف المشترك لحلول الطاقة المبتكرة على هامش مؤتمر الأطراف COP28.

تعاون

وبصفتها رئيساً لشبكة المناخ الجامعية (UCN)، تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي منتدى «الإرث في الممارسة» على مدى يوم كامل ليجمع الخبراء وقادة مؤسسات التعليم العالي المحلية ضمن الشبكة البالغ عددها 33 جامعة، في 8 ديسمبر من هذا العام بالتعاون مع مؤتمر الأطراف COP28.

وسيضم هذا الحدث متحدثين رئيسيين وحوارات حول المبادئ الأربعة للشبكة وهي: مشاركة شريحة الشباب الطلاب، الأبحاث والابتكار، المشاركة المجتمعية والعامة، إزالة الكربون وتحييده.

كما أعلنت ستارت إيه دي، منصة تسريع الأعمال العالمية المدعومة من شركة تمكين والتي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها، وشركة فينشر سوق، شركة رأس المال الاستثماري التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقراً لها، عن تنظيم ندوة آنجيل رايزينغ السنوية الثامنة للمستثمرين الممولين المقرر عقدها خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل تحت شعار «تقنيات المناخ لأجل التغيير».

وفي ندوة بتاريخ 5 ديسمبر، سيتحدث خبراء من جامعة نيويورك أبوظبي، إلى جانب الجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة السوربون أبوظبي، وتحالف الإمارات للعمل المناخي حول ريادة الجامعات الرئيسية في دولة الإمارات في مجال الممارسات المستدامة وتمهيد الطريق للتعاون المحلي والعالمي في مجال التعليم العالي. كما تتناول الجلسة أيضاً دور التعليم العالي في قيادة مبادرات العمل المناخي وصعوبات تحديد انبعاثات الغازات الدفيئة للقطاع الأكاديمي ورصد المتغيرات، إضافة إلى أهمية الواقعية في خطط العمل المناخي الجامعية وسبل تحقيقها.

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