نجاح كبير ومشاركة غير مسبوقة في الدورة 25 من ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

اختتم معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية دورته الخامسة والعشرين بنجاح كبير ومشاركة غير مسبوقة، حيث استقطب المعرض نحو 2,600 شركة من 62 دولة حول العالم، ورعاية 76 شركة ومؤسسة محلية وعالمية، وتضمن 24 جناحاً عالمياً من 16 دولة. وأشاد زوار المعرض بالتقنيات المتطورة والحلول المبتكرة التي عرضتها الشركات والمؤسسات خلال فترة المعرض.

إشادة

تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، عدداً من الأجنحة والمنصات المشاركة في المعرض، وأثنى معاليه على المنتجات والحلول والتقنيات المبتكرة التي تم عرضها في "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" هذا العام، والتي ركزت على أنظمة الطاقة المتجددة والنظيفة، وتقنيات تحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة النظيفة، وأنظمة تخزين الطاقة، والألواح الشمسية والخلايا الشمسية المتطورة، والشبكات الذكية، وتقنيات المدن الذكية، والخدمات اللوجستية الذكية، وتخزين الطاقة، والكشف عن تسريبات المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وغير ذلك من تقنيات تعزيز الكفاءة في قطاعي الطاقة والمياه.

شهد معالي الطاير في اليوم الأول للمعرض افتتاح الجناح السويسري في "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" بحضور سعادة أنجليكا شمب، القنصل العام للاتحاد السويسري في دبي والإمارات الشمالية، واستمع معاليه إلى شرح حول أبرز الحلول والتقنيات التي توفرها الشركات السويسرية لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة واستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعي الطاقة والمياه.

كما جال معالي الطاير على عدد من أجنحة الدول المشاركة في المعرض بما في ذلك روسيا، وكوريا، وبلجيكا وهولندا، واطلع على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي توفرها الشركات في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، والاستدامة، والمياه، والشبكات الذكية. وزار معالي الطاير كذلك منصات بلدية دبي، وشركة إعمار العقارية، و"وصل" للعقارات، وهيتاشي للطاقة، وتيسار، و"كي إي سي"، و"لوسي إلكتريك"، و"الإمارات للمحولات والمفاتيح الكهربائية"، وغلف إيترنيت"، و"كابلات الرياض"، و"تاتا"، و"سينتور"، و"لارسن آند توبرو"، و"إيه جي باور"، ونانوصن، والنصر للمقاولات، وهيونداي إلكتريك، والواحة الخضراء للمقاولات، وشركة عرعر يوتيليتي.

استقبال

استقبل معالي سعيد الطاير عدداً من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في منصة الهيئة في المعرض، من بينهم سعادة كارل ريختر، القنصل العام للمملكة الهولندية في دبي والإمارات الشمالية، حيث اطلع القنصل الهولندي على أبرز مشاريع ومبادرات الهيئة لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وتعرف إلى أبرز مشاريع ومبادرات الهيئة وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الاستدامة. كما تسلم معالي الطاير شهادة تقدير للهيئة من أنيت غوثر، رئيس المبيعات في شركة "دييل" الألمانية للعدادات الذكية بمناسبة توريد مليون عداد مياه ذكي للهيئة تسهم في تعزيز كفاءة واعتمادية شبكة المياه.

الجناح الفرنسي

خلال فعاليات ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية"، افتتحت سعادة ناتالي كينيدي، القنصل العام لجمهورية فرنسا بدبي، الجناح الفرنسي في المعرض. وتأتي المشاركة الأولى للجناح الفرنسي هذا العام كجزء من فعاليات "الأيام الفرنسية للطاقة الشمسية والمستدامة" التي تنظمها وكالة "بيزنس فرانس"، والتي تمثل مجموعة متنوعة من الشركات المبتكرة المستعدة لتقديم منتجاتها وخدماتها إلى منطقة الشرق الأوسط. يضم الجناح الفرنسي مجموعة من الشركات المبتكرة والمتخصصة في مجموعة متنوعة من مجالات الاستدامة، بدءًا من إدارة المياه والطاقة وصولاً إلى الحلول التكنولوجية المتقدمة. زوّار جناح فرنسا في معرض ويتيكس ستتاح لهم فرصة استكشاف آخر التطورات في هذا الميدان واستكشاف كيفية تأثير هذه الحلول المبتكرة بشكل إيجابي على منطقة الشرق الأوسط.

مشاركة واسعة

يمتد "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" في دورة اليوبيل الفضي هذا العام، على مساحة 78 ألف متر مربع، ويستمر حتى يوم الجمعة، 17 نوفمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، في قاعات الشيخ سعيد 1، 2، 3 وقاعة الشيخ مكتوم وقاعات أرينا 1 و2، والقاعات من 1 إلى 8.

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