مشاركة ناجحة لبرنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة في الكونغرس العالمي للإعلام



اختتم برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة أمس مشاركته الناجحة في فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام الذي أقيمت دورته الثانية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض واستمرت 3 أيام وسط حضور واسع من خبراء الإعلام من كل أنحاء العالم.



وعمل خمسة مرشحين من البرنامج سوياً مع فريق عمل وكالة أنباء الإمارات (وام) خلال تغطية فعاليات الكونغرس.



وأكد البرنامج أهمية المشاركة في الحدث الأبرز في مجاله، حيث يلتقي نخبة من الإعلاميين والمؤثرين وصناع القرار يبحثون الجديد في صناعة الإعلام والتحديات والفرص المتاحة، معتبراً أن حدثاً بهذا الحجم والحضور ساهم بمراكمة الخبرات لدى شباب البرنامج خصوصاً عبر تسليطه الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في عدد من القضايا بما فيها البيئة والتغير المناخي.

وأشار البرنامج إلى حرص المركز على المشاركة في مثل هذه الفعاليات الكبيرة والدفع بشبابه للتزود بكل ما هو جديد عبر المعايشة الفعلية سواء ضمن المنصات التي يحتضنها الكونغرس أم الجلسات والندوات المتخصصة، حيث تطرح الرؤى من خبراء ومختصين عالميين.



حرص



وفي هذا الإطار قال صادق جرار، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي في أبوظبي: «حرصت وكالة أنباء الإمارات كشريك استراتيجي لمركز الشباب العربي على أن تترجم رؤية القيادة الرشيدة ومساعيها لمواصلة الاستثمار في الإنسان كأولوية مطلقة.

حيث كرست إمكانياتها لبناء قدرات أعضاء برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة على مدار دوراته السابقة سواء من خلال نقل المعرفة أم التدريب أم التوظيف، وأخيراً من خلال إشراك صناع المحتوى الهادف في ورش وفعاليات الكونغرس الإعلامي العالمي، والذي يفتح أمامهم العديد من الفرص لاكتساب المهارات، ولقاء صناع القرار والمؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية».

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