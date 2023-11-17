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مجمع القرآن الكريم يناقش «دور القرآن في تعزيز القيم الاجتماعية والإنسانية»

11/17/2023 3:01:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظم مجمع القرآن الكريم في الشارقة، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ندوة علمية بعنوان: «القرآن الكريم ودوره في تعزيز القيم الاجتماعية»، بحضور عبدالله خلف الحوسني الأمين العام للمجمع، والدكتور عبد الكريم عثمان علي عميد كلية القرآن الكريم في الجامعة القاسمية.

شارك في الندوة الدكتور هادي حسين مرعي أستاذ القراءات وعلومها المشارك بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والدكتور عمر نهاد محمود أستاذ مشارك عضو الهيئة التدريسية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي، والدكتورة أسماء المعمري عضو الهيئة التدريسية بالجامعة، والدكتور يحيى زكريا مدير إدارة الدراسات والبحوث القرآنية في المجمع، والدكتور مروان النقبي مدير إدارة مقرأة الشارقة الإلكترونية العالمية.


وتناولت الندوة دور القرآن الكريم في تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية، واختلاف قراءاته ومراحل التحول الثقافي والاجتماعي في القرآن الكريم، والمنظور اللغوي والتدبري، وعلاقته بالوعي المعرفي.

تعزيز

وأشاد عبدالله خلف الحوسني، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد في تعزيز البناء الثقافي والمعرفي لترسيخ القيم العربية والإسلامية، التي تأتي امتداداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكداً أن القرآن الكريم مصدر ملهم لمختلف العلوم والمعارف، ومنهج حياة.


وأضاف: إن هذه الندوات والملتقيات العلمية تسهم في تعزيز المعرفة العلمية بدور القرآن الكريم في تأصيل الأخلاق الإسلامية، وتزويد أفراد المجتمع بالقيم الإيجابية، التي تسهم في ترسيخ هويتهم وانتمائهم الديني والوطني، مشيراً إلى اهتمام دولة الإمارات وعنايتها بخدمة القرآن الكريم وعلومه، لترسيخ قيم التسامح والاعتدال، وهو ما ينبع من هويتها الراسخة، التي تستمدها من الصورة الناصعة لديننا الحنيف، كما أن هذه الندوات تعرف النشء إلى أهمية القرآن الكريم، وتعزيز القيم الأخلاقية، التي يسهم المجمع في ترسيخها.

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