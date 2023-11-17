التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ركيزتان لمستقبل صحي مستدام

يشهد العالم تقدماً متسارعاً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إذ غدت ركائز أساسية لتقدم البشرية، ويتجلى تقدم هذه التقنيات والابتكارات في مختلف جوانب حياتنا، ومنها الطب والرعاية الصحية، فما نشهده اليوم ليس مجرد تقدم مؤقت أو طفرة عابرة في العلوم الطبية، حيث إن فعالية هذه التقنيات وعمق تأثيرها يرسمان مساراً جديداً لمستقبل القطاع، بفضل الإمكانات اللامتناهية، التي تتخطى حدود القدرة البشرية.



وأدت الابتكارات التكنولوجية إلى تحسين دقة التشخيص ورعاية المرضى، وتحسين نتائجهم العلاجية بشكل ملموس، ومهد دمج التكنولوجيا في القطاع الطبي الطريق نحو عصر جديد يتسم بالدقة والسرعة والكفاءة غير المسبوقة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، ويعد دمج الروبوتات في العمليات الجراحية من أبرز التطورات، التي شهدها القطاع.

فعلى سبيل المثال أحدثت الجراحة بمساعدة الروبوتات تحولاً جذرياً في دقة وسلامة العمليات الجراحية المعقدة، وتسمح الأنظمة الروبوتية المتطورة للجراحين بإجراء العمليات بدقة غير مسبوقة، ما يقلل أوقات التعافي ويحسن النتائج العلاجية للمرضى، إذ أدى الدمج بين الخبرة البشرية وبراعة ودقة هذه الأنظمة الروبوتية إلى إحداث نقلة نوعية في هذا المجال.

تحولات نوعية

شهد مجال التشخيص تحولات نوعية مع ظهور أجهزة المراقبة الصحية المبتكرة وتقنيات التصوير المتقدمة، وتراقب هذه الأجهزة المرضى في الوقت الفعلي، كما توفر أيضاً بيانات معقدة ودقيقة تساعد في فهم حالة المريض بشكل شامل. وبفضل القدرة على الاستجابة بسرعة للتغيرات في الحالة الصحية للمرضى أدت هذه التقنيات إلى تحسينات ملموسة في جودة الرعاية الصحية.

وإضافة إلى ذلك أسهم التقدم في التصوير الطبي في تمكين المتخصصين في الرعاية الصحية من اكتشاف الأمراض في مراحل مبكرة، ما يتيح إجراء تدخلات في الوقت المناسب، ووضع خطط علاجية أكثر فعالية.

ويمتد تأثير هذه الطفرات التكنولوجية إلى ما هو أبعد من الإجراءات أو التشخيصات المعزولة، فقد غدت جزءاً لا يتجزأ من النهج الشامل للرعاية الصحية، بفضل دمجهما بسلاسة في مختلف جوانب الممارسات الطبية، وبدءاً من العمليات الجراحية الأكثر دقة وانتهاء بالمراقبة في الوقت الفعلي والكشف المبكر عن الأمراض، تعمل هذه الابتكارات معاً على تعزيز الجودة الشاملة للخدمات الطبية.



الذكاء الاصطناعي

أدَى ظهور الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تشكيل ملامح قطاع الرعاية الصحية، بفضل قدرته على معالجة كميات ضخمة من البيانات الطبية، وعليه فقد غدا عامل تمكين لا غنى عنه لمتخصصي الرعاية الصحية، ما أحدث نقلة في سبل إجراء التشخيص والعلاج ورعاية المرضى.

وأثبت دمج الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي جدواه في مساعدة الممارسين الطبيين على اتخاذ قرارات مدروسة، وبفضل قدرتها على التنقل بين مجموعات هائلة من البيانات الطبية بكفاءة غير مسبوقة تمكن هذه التقنية الأطباء من تمييز الأنماط المعقدة والعلاقات المتبادلة، التي قد تستعصي على الملاحظة البشرية، ويؤدي ذلك إلى زيادة دقة التشخيص وتحسين استراتيجيات العلاج، ما يؤدي إلى رعاية صحية أكثر دقة وتخصيصاً.

وتكمن أهمية الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية في نجاحه بتوظيف تقنيات التعلم الآلي للتنبؤ بالأمراض بدقة ملحوظة، والكشف عن شبكة معقدة من العوامل، التي تؤثر في انتشارها وتطورها، ويتيح ذلك تقديم رعاية صحية شخصية ومستهدفة، حيث يمكن تخصيص العلاجات بناء على استجابة الفرد وخصائصه الفريدة.

مستقبل مستدام

يتشابك المسار نحو مستقبل مستدام وصحي بشكل معقد مع تطور التكنولوجيا، وظهور الذكاء الاصطناعي، وتؤدي هذه الابتكارات بشكل متزايد أدواراً محورية في إعادة تشكيل مختلف المجالات، وفي مقدمتها الرعاية الصحية والطب، وتسهم في رسم معالم مستقبل واعد للبشرية.

ومع ذلك، وبينما نمضي بخطى متسارعة نحو هذا المستقبل من الضروري أن ننسج توازناً دقيقاً بين التكنولوجيا وجوهر الطبيعة البشرية، فلا يمكننا تصور مستقبل صحي مستدام دون التركيز على التكامل الأخلاقي للتكنولوجيا والاستخدام المسؤول لإمكاناتها.



ونظراً للدور الجوهري للمعرفة في تقدم البشرية يسهم اكتساب وتراكم المعارف في دفع عجلة التطور التكنولوجي وتعزيز دور التكنولوجيا في القطاع الطبي، ويسهم ذلك في رفع جودة الرعاية الصحية وتعزيز الصحة العامة، ويضع الأساس لمستقبل صحي مستدام. ومن شأن دمج التكنولوجيا والخبرة الطبية أن يفضي إلى تحسين العلاجات وإتاحتها لجميع فئات المجتمع بصورة تتخطى الحدود الجغرافية والفوارق الاقتصادية.

وبينما نخطو نحو هذا المستقبل من المهم أن نتذكر أن الهدف النهائي ليس مجرد التقدم التكنولوجي، بل تحسين حياة البشر. إن تحقيق هذا التوازن المتناغم بين الابتكار والتعاطف في الرعاية الصحية سيحدد المسار نحو مستقبل لا تكون فيه الرفاهية مجرد امتياز، بل حقاً عالمياً للبشرية جمعاء.

تحديات وفرص

تشكل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة شعلة تنير الدرب نحو نشر المعرفة ودفع عجلة الابتكار، ويعد تركيز المؤسسة على البحث العلمي بناء أساسياً للتقدم في مختلف التخصصات، من التكنولوجيا إلى الرعاية الصحية، والاستدامة، وغيرها، ومن خلال تعزيز بيئة ملائمة للبحث والتطوير فإنها تدفع إلى إيجاد حلول رائدة للتحديات الأكثر إلحاحاً في العالم.

ويتجلى تفاني مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في تمكين التغيير، من خلال المعرفة في دعمها للباحثين والعلماء والمبتكرين، وتشكل المؤسسة منصة تشجع التعاون والمشاركة ونشر المعلومات وتسهيل تبادل الأفكار والخبرات.

أطلقت المؤسسة مجموعة من الجوائز، أبرزها جائزة محمد بن راشد للمعرفة، بهدف تشجيع المعنيين والعاملين في مجال المعرفة، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار في تطوير مسارات نقل ونشر وتنمية المعرفة حول العالم، وتعد هذه الجائزة المرموقة شهادة على التزام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بتكريم الأفراد والمنظمات والمبادرات، التي تتفوق في المجالات المرتبطة بالمعرفة.

حيث تسير هذه الجائزة على نهج الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وتشكل الجائزة إحدى المنصات الرائدة عالمياً للاحتفاء بالتميز المعرفي والعلمي والبحثي، حيث تعنى بتكريم الإنجازات المعرفية العالمية، وتشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار، ويغطي نطاقها عدة فئات، ومن ضمنها العلم والتعليم والتكنولوجيا، والابتكار، والمعرفة.

قصص نجاح

وتسلط الجائزة الضوء على قصص نجاح مختلف المؤسسات والأفراد، الذين أثرت إنجازاتهم البشرية جمعاء، وارتقت جهودهم الدؤوبة بالمعرفة على مستوى العالم، وتعد الجائزة اليوم أحد أبرز المحافل العالمية لتكريم أصحاب الإنجازات المعرفية المشهودة، وإلهام أجيال جديدة من رواد العلم والمعرفة للمضي قدماً في مواجهة تحديات اليوم ورسم ملامح الغد.

وفي سياق التزامها بتشجيع السعي وراء المعرفة وتشجيع البحث العلمي وتوظيف التكنولوجيا كرمت الجائزة ثلاثة علماء رائدين، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم المميزة في مجال إنتاج ونشر المعرفة على مستوى العالم، لا سيما دورهم البارز في تطوير لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال ولقاحات فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع 2 (SARS-COV-2).

ويمتد تأثير مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة إلى ما هو أبعد من الحدود الجغرافية، وقد حظيت مبادراتها بتقدير دولي واسع، وجذبت اهتمام ومشاركة القادة والخبراء والرواد العالميين في مختلف المجالات، ومن خلال إنشاء شبكات وشراكات في جميع أنحاء العالم تعمل المؤسسة على تضخيم تأثيرها، والمساهمة بشكل كبير في تقدم المعرفة الإنسانية.

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