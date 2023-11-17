«كولينز أيروسبيس» الأمريكية تعرض محرك طيران كهربائي خلال «COP28»

تعتزم شركة «كولينز أيروسبيس» الأمريكية عرض محركها الكهربائي للطائرات في الإمارات خلال مؤتمر المناخ «COP28»، كمثال يوضح كيف يمكن لصناعة الطيران المشاركة في تعزيز الاستدامة العالمية.

وأكد طلال كامل، نائب رئيس تطوير الأعمال الدولية في شركة كولينز أيروسبيس، إحدى شركات «أر تي إكس»، أن الإمارات من الأسواق الاستراتيجية في الشرق الأوسط بالنسبة للشركة.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، خلال المشاركة في معرض دبي للطيران: «يعتبر المعرض منصة مثالية ومهمة لتنمية الأعمال، وسينطوي على إعلان الشركة عن صفقات مهمة مع أكبر شركات الطيران في المنطقة».

وحول جهودهم الخاصة بالاستدامة قال «في السنوات الأخيرة انصب التركيز على قضية الاستدامة في عالم الطيران بشكل عام، للوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050، والوصول إلى هذا الهدف يعتمد على استخدام التكنولوجيا والطاقة النظيفة، وفي هذا الإطار لدينا محرك كهربائي بقوة 1 ميغاواط، ونحن في مرحلة التجربة، إذ حلقت الطائرة أثناء التجربة بـ 4 محركات، اثنان منهما كهربائيين».

وأشار إلى أن الطائرات التي ينتجون ويختبرون المحرك لها هي بحجم مخصص من 19 إلى 50 راكباً، لافتاً إلى أن المسألة تبدأ بهذا الحجم وتتطور.

وأوضح أن تصنيع الطائرات الكهربائية يحتاج إلى نظام متكامل فأن تصنع طائرة قابلة للطيران ليست كل المسألة، مع وجود احتياجات أخرى كالصيانة والأدوات والتدريب للأشخاص والفنيين.

وأشار إلى أن «COP28» مرحلة مهمة للعالم ولصناعة الطيران، للوصول إلى الحياد الكربوني في 2050.

وأفاد أن الشركة لديها أكثر من 80 ألف موظف في 300 موقع حول العالم، لافتاً إلى أن منتجاتهم تتنوع ما بين أنظمة القيادة ضمن القمرة، وكذلك الخدمات والمنتجات الخاصة بالاتصالات داخل الطائرة، وبين الطائرة مع المحطات الأرضية، إضافة إلى مقاعد الطائرات بمختلف الدرجات، ومعدات الهبوط، وغير ذلك من معدات تستخدم داخل الطائرة، بالإضافة إلى صناعة الهياكل كالهياكل، التي تضم المحرك للجناح.

وأوضح أن مصنعي الطائرات مثل بوينج وإيرباص وإمبراير وغيرها عملاء لدى الشركة، إضافة إلى شركات الطيران نفسها، وكذلك مراكز الصيانة.

وأفاد بأن الشركة لديها أكثر من 300 موظف في المنطقة، ومركز للصيانة والتهيئة في جبل علي بدبي، ويتم حالياً توسعته، وهو مخصص لتوفير هذه الخدمات لشركات الطيران المختلفة.

وحول خدماتهم في مجال الفضاء أشار إلى أن الشركة تصنّع بدلة فضاء جديدة لناسا، والتي قد تكون محط اهتمام لرواد الفضاء الإماراتيين في رحلاتهم المقبلة، وبدلة الفضاء الجديدة تتناسب مع الأشكال المختلفة لرواد الفضاء، وهي أخف بكثير من الشائعة حالياً، إضافة إلى أنها تحتوي على نظام يحمي رائد الفضاء والمركبة الفضائية نفسها عند خروج رواد الفضاء منها، إذ تنطوي على نظام يقوم بتنظيف البدلة، بحيث لا ينتقل عبرها أي من المواد إلى مركبة الفضاء.



