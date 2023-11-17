عام الاستدامة.. برنامج لدعم الإنتاج والتصميم المستدام في الإمارات

يقدم فريق «عام الاستدامة» برنامجه «مختبر المواد»، وهو نموذج تعاوني للإنتاج المستدام، الذي من خلاله يشارك المبدعون والمبتكرون، والشركات في دولة الإمارات، لتغيير مفاهيم الإنتاج والتصميم، من الفكرة إلى التصنيع.



ويتكون نهج البرنامج من الإنتاج المستدام، وإعادة استخدام المواد، وهما عنصران للبرنامج يركزان على ابتكار المواد، وإعادة استخدام الموارد المتواجدة في بيئتنا، ومن حولنا.

وقالت عائشة حاضر، مديرة الإنتاج والتصميم في عام الاستدامة: «إن برنامج مختبر المواد يتماشى مع رؤيتنا وقيمنا المتأصلة في ثقافتنا: كيف يمكننا إعادة استخدام المواد الزائدة وتقليل الاستهلاك؟ نسعى دائماً إلى تشجيع المبدعين وأصحاب الأعمال ودعمهم، مع تقديم أمثلة ملموسة حول إعادة التفكير في الإنتاج المستدام باستخدام موارد أرضنا المحدودة.

ساعدنا هذا البرنامج في الوصول إلى فهم أوسع للمواد المتواجدة في بيئتنا، وأعطى المساحة للأكاديميين والمصممين والعلماء والمهندسين بالإبداع في رحلاتهم نحو الإنتاج المستدام».

مختبر المواد

تعاون برنامج مختبر المواد مع المبدعين والمبتكرين المحليين لإعادة اكتشاف المواد الموجودة في دولة الإمارات والمخلفات الزائدة، وغيرها الكثير لإنتاج مواد مستدامة وقابلة للتحلل البيولوجي أو مواد صديقة للبيئة، تعزز إمكانية تغيير مفهوم الإنتاج في دولة الإمارات.

وتم تقديم الابتكارات من خلال دراسات تفصل البحث والتقنيات والتجارب، التي قام بها خبراء التصميم، وهم: محمد رويزق، ونهير زين، وميثاء العميرة، وكريستين ويلسون، وخالد شلحة وسارة أبو فرحة، وهند ريس، وهالة العاني وماهي مراد، وشما المرزوقي، واليازية الفلاسي، وفاطمة خرباش.

وقام هؤلاء المشاركون بتصميم عينات ومنتجات باستخدام موارد مختلفة، مثل سعف النخيل والرمال ونواة التمر، حيث تم استخدامها لتصنيع مجموعة من المنتجات، بدءاً من البضائع الصغيرة إلى الأثاث العملي.

دبوس الاستدامة

ويقدم فريق عام الاستدامة «دبوس الاستدامة»، وهو نتيجة للرؤية الجماعية والبحث والتعاون مع خبراء التصميم المحليين، ليعبر عن رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للإنتاج المستدام المتكامل.



ونظراً للحاجة المتزايدة للمواد المستدامة بدأ فريق عام الاستدامة بالعمل مع استوديوهات تصميم في الإمارات، ومنها: أساطير، واستوديو أرض كوليكتيف، ومركز اصنع الإبداعي، والمبتكر المعماري محمد رويزق.

وتعاون التصميم مع استوديو أرض، لاستخراج منتج من نوى التمر المهدر، الذي يتكون من مادة سطحية صلبة ومستدامة. وباستخدام فتات الصدف ونواة التمر أنتج فريق أساطير، دبوس الاستدامة، الذي قام المعماري المقيم في دبي محمد رويزق بتجهيزه وتعبئته باستخدام ورق مقطع معاد استخدامه، بحيث يمكن للأفراد زراعته في حديقتهم بعد الاستخدام.

إعادة تدوير

بالتعاون مع «أفريند أوف ماين» يطلق فريق عام الاستدامة منتجاته الرسمية، التي تم تصنيعها من خلال إعادة تدوير مجموعة المنتجات المتبقية من عام الخمسين لدولة الإمارات. وتعد المنتجات المعاد تدويرها بمثابة مصدر إلهام للإنتاج للشركات المحلية، للاستفادة من المواد الفائضة الموجودة لإعادة تصميمها، واستخدامها لإعادة الإنتاج.



وتأكيداً على قيم الإنتاج والتصنيع المستدامين المحليين، تتضمن المنتجات الرسمية لعام الاستدامة، منتجات متعددة الوظائف صالحة للارتداء، مثل القمصان والحقائب القماشية والجاكيتات.

وستكون المنتجات متاحة للشراء على الموقع الإلكتروني الرسمي لعام الاستدامة، وخلال «cop28» في بيت الاستدامة «جناح دولة الإمارات العربية المتحدة سابقاً في مدينة إكسبو». ولمزيد من المعلومات حول البرنامج والمصممين يمكن زيارة الموقع الإلكتروني