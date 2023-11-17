المحكمة الجنائية الدولية: 5 دول طلبت تحقيقاً في جرائم حرب بفلسطين

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة إنه تلقى طلبا مشتركا من خمس دول للتحقيق في الوضع بالأراضي الفلسطينية.
وأضاف خان أن الطلب جاء من جنوب أفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي.
وقالت جنوب أفريقيا إن الطلب قدم "لضمان إيلاء المحكمة الجنائية الدولية اهتماما عاجلا بالوضع الخطير في فلسطين".
وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا في "الوضع في دولة فلسطين" فيما يتعلق بجرائم حرب يقال إنها ارتكبت منذ 13 يونيو 2014.
وقال خان الشهر الماضي إن تفويض مكتبه يشمل هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر
وأي جرائم ارتكبت في إطار الرد الإسرائيلي بما في ذلك قصف قطاع غزة.
ونظرا لأن التحقيق جار بالفعل، فإن الطلب المقدم الجمعة سيكون له تأثير عملي محدود.
وذكر مكتب المدعي العام في بيان أنه جمع حتى الآن "قدرا كبيرا من المعلومات والأدلة" بشأن جرائم في الأراضي الفلسطينية وجرائم ارتكبها فلسطينيون أيضا.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بسلطتها.
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع مواطني الدول غير الأعضاء في ظروف معينة، مثل حالة الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم في أراضي الدول الأعضاء.
والأراضي الفلسطينية مدرجة ضمن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015.
اقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية: 5 دول طلبت تحقيقاً في جرائم حرب بفلسطين
هيئة المعابر والحدود الفلسطينية: إدخال 17 ألف لتر من الوقود الى غزة لصالح شركة الاتصالات
الأمم المتحدة تدعو مجدداً إلى وقف إنساني لإطلاق النار في غزة
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN17112023000110011019ID1107448393
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.