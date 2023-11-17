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سيارة تصدم مجموعة من المهاجرين وتقتل اثنين في فرنسا

11/17/2023 3:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


لقي شخصان حتفهما بعدما صدمت سيارة مجموعة من المهاجرين على جانب طريق في شمال فرنسا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة
الفرنسية الجمعة، إن اثنين من المهاجرين لقيا حتفهما وأصيب أربعة أشخاص فى الحادث، أحدهم إصابته خطيرة.

ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بينما كان المهاجرون يسيرون على طريق سريع قرب مدينة كاليه الساحلية شمالي فرنسا.

ويحاول المهاجرون بانتظام عبور القنال الإنجليزي من كاليه إلى بريطانيا، وغالبا ما يستخدمون قوارب مطاطية صغيرة.

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