سيارة تصدم مجموعة من المهاجرين وتقتل اثنين في فرنسا

(MENAFN
- Al-Bayan)
لقي شخصان حتفهما بعدما صدمت سيارة مجموعة من المهاجرين على جانب طريق في شمال فرنسا.
وقالت متحدثة باسم الشرطة
الفرنسية الجمعة، إن اثنين من المهاجرين لقيا حتفهما وأصيب أربعة أشخاص فى الحادث، أحدهم إصابته خطيرة.
ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بينما كان المهاجرون يسيرون على طريق سريع قرب مدينة كاليه الساحلية شمالي فرنسا.
ويحاول المهاجرون بانتظام عبور القنال الإنجليزي من كاليه إلى بريطانيا، وغالبا ما يستخدمون قوارب مطاطية صغيرة.
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