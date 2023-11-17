وكالة الإمارات للفضاء تعلن أسماء الفائزين في مبادرة تحدي «الكوكب X»

على هامش معرض دبي للطيران، أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، عن أسماء الفائزين في مبادرة تحدي «الكوكب X» في نسختها 2023، والتي شهدت نمواً ملحوظاً من خلال تضاعف عدد المشاركين فيها ليصل 4 أضعاف مقارنة بنسخة 2021.

وبلغ عدد المشاركين في «فئة الشركات» الناشئة المتوسطة والصغيرة 18 شركة، فيما وصل عدد المشاركين في فئة «البحث والابتكار» 67 فريقاً، كما شارك في «فئة الطلاب» 107 فرق.

وقال سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، «إن مبادرة تحدي الكوكب X تمثل خطوة مهمة ضمن رؤيتنا واستراتيجيتنا لتمكين الجيل الجديد من الكوادر الوطنية ودعم الشركات الناشئة ليكونوا قادة المستقبل في هذا المجال»، مؤكداً «حريصون على الاستثمار في هذه الرؤية المستدامة لتصبح إنجازات كبيرة في فضائنا اللامتناهي وتعكس إمكانات وقدرات دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا في عالم الفضاء». وتابع، «هذه الجهود لا تعكس فقط التزامنا نحو التقدم العلمي، بل تظهر أيضاً إيماننا الراسخ بقدرات شبابنا وريادتهم في استكشاف مجهول الكون بما يتماشى مع تطلعاتنا للخمسين عاماً المقبلة».

وفاز عن في تحدي SpaceAware، بالمركز الأول فريق «كوازر»، الذي ضم الطلاب يوسف محمد، وزايد المرزوقي، وعبدالله البلوشي، وسهيل مختار، فيما فاز بالمركز الثاني فريق «مجموعة زايد الطموحة»، الذي ضم الطلاب تهاني العزعزي، ولينا الخطيب، وأحمد الشامسي، وناصر الساعدي، وحصد فريق «الغد»، الذي ضم الطلاب شهد المصعبي، والهنوف البلوشي جائزة المركز الثالث. وقدم الطلاب أفكاراً مبتكرة لبناء تطبيقات الهاتف التي تعمل بكامل طاقتها لتعزيز الوعي والفهم لاستكشاف الفضاء ومراحل المهمة الفضائية.

وفاز عن فئة المستكشف على الكوكب X Space Rover Challenge -، الطلاب: عبد الرحمن محمد محمود الكمالي آل علي - كليات التقنية العليا / مهندس ميكانيكي، وأيمن عبدالله الدخيل - جامعة الإمارات العربية المتحدة / مهندس ميكانيكي، وغالية أحمد علي البلوشي - جامعة الشارقة / الفيزياء التطبيقية، وسارة محمد المازمي - ثانوية التكنولوجيا التطبيقية (ATHS)، وموزة المزروعي - جامعة الشارقة / كلية الطب. فيما حصد المركز الثاني عن تحدي مستكشف الفضاء والمركز الأول في تحدي المهمة العلمية، الطلاب: زكريا عبد الرحمن محمد صالح آل علي - جامعة الإمارات العربية المتحدة / مهندس جوي وفضائي، وعامر محمد محمود الكمالي آل علي - المدرسة الثانوية / مدرسة العروبة للبنين، وملاك ماجد الحاج علي - خريجة / معمارية، وميرة إبراهيم النقبي - المدرسة الثانوية / مجمع زايد التعليمي.

ويهدف تحدي الكوكب X، المسابقة متعددة التخصصات للشباب والشركات الناشئة في البلاد المهتمين بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلى المساهمة في إعداد خبراء في الطيران والفضاء والتقنيات المتقدمة، حيث أتيحت للمشاركين فرصة تعلم كيفية تصميم وبناء وبرمجة أنظمة استكشاف الفضاء العميق، إلى جانب منحهم فرص المشاركة في مهمة الإمارات إلى حزام الكويكبات.

والجدير بالذكر، أن وكالة الإمارات للفضاء، بوصفها الشريك الاستراتيجي للمعرض، تقود أول مشاركة لجناح الفضاء في معرض دبي للطيران لينضم إلى محوري الطيران والدفاع الرئيسيين بالمعرض، حيث استعرضت أبرز إنجازاتها ومشروعاتها ومبادراتها الرائدة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية الدولية في هذا القطاع الرائد والمستقبلي.



