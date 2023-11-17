«سلاح الجو الملكي الأردني» يتسلم أولى مروحيات «بيل 505»

أعلنت «بيل تكسترون إنكورپوريشن» عن تسليم أول خمس مروحيات «بيل Bell 505» من أصل عشر لصالح «سلاح الجو الملكي الأردني»، وتتضمن اتفاقية الشراء الموقعة في 6 يوليو 2022 تسليم المروحيات مع جهاز تدريب على الطيران، وباقة تدريب شاملة مرتكزة على الكومبيوتر، وذلك بهدف دعم عمليات التدريب الأساسية والمتقدمة على التحليق بطائرات الهليكوبتر في «كلية الملك حسين الجوية» بالمفرق في الأردن.

وقال باتريك مولاي، نائب الرئيس الأول للمبيعات التجارية الدولية لدى «بيل»: يسرنا في «بيل» إتمام عملية تسليم أولى مروحيات Bell 505 إلى «سلاح الجو الملكي الأردني»، ونحن نتطلع قدماً لتزويد الطلاب العسكريين بأسطول كامل من الطائرات الديناميكية المتطورة تقنياً والتي ستعزز الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة.

من جهته قال العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات، قائد «سلاح الجو الملكي الأردني»: يسعدنا تسلم أول طائرة Bell 505 من ضمن أسطولنا الجديد، إذ نتطلع لتوفير واحدة من أفضل منصات التدريب لصالح طيارينا، وتشكل عملية التسليم جزءاً من توسعة نطاق عملياتنا في المملكة وتعزيز قدرات «سلاح الجو الملكي الأردني».

يشار إلى أن «سلاح الجو الملكي الأردني» هو واحد من بين العديد من القوى العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، التي تشغل مروحيات Bell 505 باعتبارها خيار التدريب العسكري المتطور المفضل. ضمن هذا السياق تشغل «أكاديمية هورايزن» في دولة الإمارات العربية المتحدة 12 مروحية Bell 505، فيما تسلمت مؤخراً مملكة البحرين ثلاث مروحيات Bell 505، وذلك في أوائل العام 2023، ويجري تشغيل أكثر من 30 مروحية Bell 505 في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. علاوة على هذا تشكل Bell 505 مروحية التدريب العسكرية لدى القوات الجوية في مونتينغرو، وكذلك لدى الجيش والبحرية في جمهورية كوريا.

تُعد Bell 505 مروحية من خمسة مقاعد مصممة لتتمتع بالاعتمادية والفعالية بينما تستخدم أحدث التقنيات المتوفرة للآن، وتحتوي هذه المنصة على باقة إلكترونيات طيران مدمجة بالكامل من نوع Garmin G1000H NXi ومحرك Safran Arrius 2R مع نظام FADEC مزدوج القنوات.



