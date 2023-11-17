ختام ناجح للنسخة الأولى من منتدى «سيدات أعمال الإمارات»

اختتم مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بنجاح النسخة الأولى من منتدى «سيدات أعمال الإمارات»، والذي شهد حضوراً لافتاً وتفاعلاً استثنائياً بين مجتمع سيدات الأعمال في الإمارات وتمكن من تحقيق كافة المستهدفات.

وأسهم المنتدى، الذي عقد في مبنى غرفة أبوظبي مؤخراً، في تعزيز جهود مجلس سيدات أعمال أبوظبي لتصل إلى مجتمع سيدات الأعمال في مختلف أنحاء الإمارات.

وشهد المنتدى الذي عقد ولأول مرة تحت شعار «كيف تنمو الأعمال في ظل الاقتصاد المستدام»، وبالتعاون مع كل «مجلس سيدات أعمال دبي» و«مجلس سيدات أعمال الشارقة» والغرفة التجارية الفرنسية في الإمارات تحت مبادرة لجنة تمكين المرأة، ومصرف الإمارات للتنمية، مشاركة بارزة من سيدات الأعمال.

وأكدت أسماء الفهيم، رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، خلال كلمتها أن الإمارات تُقدر مساهمات المرأة الإيجابية والفاعلة وتدرك منذ زمن بعيد دورها البارز في المجتمع الإماراتي، فيما يتجسد هذا النهج من خلال المبادرات الحكومية الرائدة والرامية إلى تمكين المرأة في قطاع الأعمال والمجتمع، بما في ذلك تعزيز الأطر القانونية الداعمة للمرأة، والتي أتاحت الكثير من الفرص الاستثنائية، وأدت إلى نمو حاضنات الأعمال، ووفرت بيئة عمل محفزة للسيدات في الدولة، فضلاً عن منحها الفرصة لدخول مجتمع الأعمال بثقة وعزيمة وإصرار.

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة إن تنظيم المنتدى ينطوي على رفع المعايير التنظيمية والتنسيقية لمجالس سيدات الأعمال الإماراتيات بكل ما يعنيه ذلك من دعم وتشجيع وتمكين لكل سيدة تعمل في مجال ريادة الأعمال أو تطمح إلى دخول المجال. ويعد هذا المنتدى دليلاً راسخاً على تطور مستوى الأعمال التجارية التي تديرها النساء، ويتجاوز ذلك دورها السابق بمراحل والذي كان مقصوراً على مساهمتها في القطاع الاقتصادي.

من جانبه، أكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن المنتدى أتاح لرائدات وسيدات الأعمال الفرصة لتبادل الخبرات والنقاشات، وهو ما يعزز من تمكين المرأة في قطاع الأعمال.

وشكّل المنتدى منصة استثنائية جمعت سيدات الأعمال من مختلف أنحاء الدولة، وأتاحت لهن فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب تقديم نظرة شاملة لمنظومة الأعمال والبنية التحتية للقطاع، فضلاً عن توفيره مساحة لتمكين رائدات الأعمال في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات من تحقيق أهدافهن وتطلعاتهن وتعزيز حضورهن الفاعل في مختلف قطاعات الأعمال.



