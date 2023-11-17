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طلب قوي على محركات وخدمات «جي أي يروسبيس» في معرض دبي للطيران 2023

11/17/2023 3:00:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتمت «جي أي يروسبيس» GE Aerospace، الشركة العالمية في مجال تكنولوجيا الطيران، مشاركتها في معرض دبي للطيران 2023 بنجاح كبير مع توقيعها طلبيات استراتيجية عدة لشراء المحركات وتقديم الخدمات. وقد سلط هذا الحدث الضوء على الدور المحوري لقطاع الطيران الإقليمي في سياق النمو الاقتصادي الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال لورانس كولب جونيور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك والرئيس التنفيذي لشركة «جي أي يروسبيس»: «كان أسبوعاً حافلاً بالنسبة لشركة «جي أي يروسبيس» وشركائنا في معرض دبي للطيران 2023، فقد وقعنا طلبيات لشراء أكثر من 450 محركاً بالإضافة إلى العديد من اتفاقيات الخدمات. وتلعب شركات الطيران الإقليمية دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة، ونحن فخورون بالشراكة معهم لبلورة مستقبل الطيران».

ولتعزيز علاقاتها مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطيران، انضمت «جي أي يروسبيس» إلى أكثر من 1400 شركة عارضة من 95 دولة للمشاركة في معرض دبي للطيران 2023، وأعلنت عن توقيع طلبيات شراء كبيرة لمحركات الطائرات ذات الهيكل العريض والضيق. ويشمل ذلك 202 محرك من طراز GE9X لشركة طيران الإمارات، و8 محركات GEnx مع قطع الغيار لشركة «تاغ أنغولا إيرلاينز»، و4 محركات GEnx لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، و240 محرك CFM LEAP لشركة العربية للطيران. كما وقعت الناقلتان الإقليميتان «فلاي دبي» و«اير كايرو» اتفاقيات خدمات طويلة الأجل مع «جي أي يروسبيس» لدعم تشغيل وصيانة أسطوليهما.


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