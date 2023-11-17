«أوربان كومباني» تتوفع 9.7 % نمواً سنوياً لسوق الخدمات المنزلية بالإمارات

توقع نيتيش أغاروال، الرئيس الإقليمي لـ«أوربان كومباني» في منطقة الشرق الأوسط، نمو سوق الخدمات المنزلية في الإمارات بنسبة 9.7% سنوياً حتى عام 2026، كما توقع نمواً بمعدل 10 أضعاف في منطقة الشرق الأوسط.

وقال أغاروال في بيان إنه من المتوقع أن يصل سوق الخدمات المنزلية العالمية حسب الطلب عبر الإنترنت إلى 4.1 تريليونات دولار بحلول عام 2027، مع قيام المزيد من مقدمي الخدمات والمنصات بتقديم خدمات مستدامة قابلة للتكيّف والتطوير وتوفر الراحة للعملاء.

وأشار إلى أن «أوربان كومباني» انطلقت في سوق الشرق الأوسط من الإمارات في عام 2018. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، التزمنا بتقديم خدمة متميزة إلى أقصى حد لعملائنا كقاعدة ومبدأ توجيهي لكافة عملياتنا. وقد انطلقنا من دبي بالتحديد بسبب الإمكانات الهائلة التي رأيناها في هذا السوق.

وأضاف أننا حالياً أكبر منصة للخدمات المنزلية المدعومة بالتكنولوجيا والمنصة الأعلى تصنيفاً في قارة آسيا، مع شبكة من الشركاء تضم 32 ألف متخصص تم اختيارهم بمنتهى العناية.

وتابع: يعود نجاح «أوربان كومباني» في الإمارات إلى منهجيتنا متعددة الجوانب، حيث نعطي الأولوية للتركيز على العملاء قبل كل شيء. ولقد استفدنا من المعدل الهائل لانتشار الإنترنت في الإمارات، والذي يبلغ 99%، لتكوين فهم عميق للمشهد الاستهلاكي المحلي، مما يسمح لنا بضبط خدماتنا ومواءمتها لمتطلبات المستهلكين لاستقطاب أكبر عدد منهم.

وقال: شكلت منظومة الخدمات في الإمارات، المليئة بمقدمي الخدمات المنظمين وغير المنظمين، تحدّياً فريداً لنا. وتشير توقعات النمو لقطاع الخدمات المنزلية حسب الطلب إلى نمو بنسبة 9.7% بحلول 2026، خاصة بالنسبة للمنصات الرقمية مثل منصاتنا.

وأضاف: لقد أدى استخدامنا الاستراتيجي للتكنولوجيا إلى تغيير مشهد الخدمات عند الطلب، وأتاح لنا تحسين جودة خدماتنا باستمرار مع ضمان القدرة على تحمل التكاليف، وهو ما يعد مفتاحاً رئيسياً للاحتفاظ بالعملاء في هذا السوق.

علاوة على ذلك، نركز في «أوربان كومباني» بشكل كبير على التدريب، آخذين في الاعتبار أن المنتدى الاقتصادي العالمي يشير إلى أن إعادة تدريب نصف القوى العاملة العالمية لصقل مهاراتهم قد يصبح أمراً لا مفر منه بحلول عام 2025.



