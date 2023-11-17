23 مليار درهم إجمالي صفقات وزارة الدفاع في معرض «دبي للطيران 2023»

أعلن مجلس التوازن- الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي أن إجمالي الصفقات، التي تم إبرامها لصالح وزارة الدفاع في اليوم الختامي لمعرض دبي للطيران 2023، بلغ 10 صفقات بقيمة مليار و415 مليون درهم مع شركات محلية ودولية، ليبلغ بذلك إجمالي الصفقات المُبرمة، خلال أيام المعرض الخمسة، 54 صفقة، بقيمة وصلت إلى 23 ملياراً و60 مليون درهم.

وبلغت قيمة صفقات اليوم الأول 4 مليارات و700 مليون درهم، وصفقات اليوم الثاني 6.9 مليارات درهم إماراتي، وصفقات اليوم الثالث 5 مليارات و184 مليون درهم، وصفقات اليوم الرابع 4 مليارات و87 مليون درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد بحضور زايد سعيد المريخي، المتحدث الرسمي باسم مجلس التوازن، لمعرض دبي للطيران 2023، ومنى أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي في مجلس التوازن.

وذكر المريخي أن الصفقات المحلية لليوم الخامس من المعرض، والتي بلغت 4 صفقات بقيمة 392 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة «لهب» التابعة لمجموعة «إيدج»، لشراء أجسام قنابل بقيمة 178 مليون درهم، ومع شركة «أداسي» التابعة للمجموعة ذاتها، لتطوير منظومة السبر بقيمة 82 مليون درهم.



كما تضمنت الصفقات التعاقد مع شركة «جال»، لتقديم خدمات صيانة طائرات كبار الشخصيات بقيمة 93.9 مليون درهم، ومع شركة «الياه سات» لتقديم خدمات الدعم الفني لأنظمة الاتصال الفضائية بقيمة 38 مليون درهم.

وأوضح المريخي أن الصفقات الدولية لليوم الخامس، التي بلغت 6 صفقات بقيمة مليار و23 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع الشركة السويدية «ساب»، لشراء رادارات الكشف لأنظمة الاتصال بقيمة 145 مليون درهم، ومع الشركة الفرنسية «تاليس»، لشراء رادارات الكشف بقيمة 262 مليون درهم، ومع الشركة الإيطالية «إلترونيكا» لتقديم الدعم الفني، وتوفير قطع غيار أجهزة الاتصال بقيمة 240 مليون درهم، كما عقدت الشركة الإيطالية «ليوناردو» صفقتين، هدفت الأولى إلى شراء مروحيات نقل كبار شخصيات بقيمة 259.5 مليون درهم، والثانية إلى تقديم دعم فني للرادارات بقيمة 70 مليون درهم،

كما شملت الصفقات الدولية التعاقد مع الشركة الأمريكية «إلـ3 هاريس» لشراء محطات المايكروويف بقيمة 46.7 مليون درهم.



وقال المريخي بمناسبة اختتام الدورة الـ 18 لمعرض دبي للطيران 2023: «نعتز في مجلس التوازن بالثقة، التي أولتها لنا قيادتنا الرشيدة بإدارة كافة الجوانب الفنية والتعاقدية والقانونية والمالية لمشتريات وبرامج وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي والأجهزة الأمنية».



وأضاف: «ننتهز هذه الفرصة للإشادة بالنجاح الكبير، الذي حققته دورة هذا العام من معرض دبي للطيران، وكلنا ثقة بأن الدورات المقبلة ستشهد مزيداً من التطور والنمو في الجوانب كافة، بفضل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، وفي ظل مسيرة التنمية الشاملة نحو مستقبل مزدهر».



