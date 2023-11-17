صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية يفض شراكته مع شركة المروحيات الروسية

أعلن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية (الصندوق)، شركة استثمارية وطنية في إمارة أبوظبي، عن توقيع اتفاقية للخروج من شراكتها مع شركة المروحيات الروسية وحل شركة AEROTER PTE LTD (التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها) والمعنية بتطوير برامج طائرات الهليكوبتر VRT500 والطائرات من دون طيار VRT300.

وكان صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية قد أبرم في نوفمبر 2020 اتفاقية شراكة مع شركة المروحيات الروسية في سنغافورة من خلال شركة AEROTER PTE LTD لتطوير طائرة الهليكوبتر أحادية المحرك ثنائية المراوح VRT500 والطائرة من دون طيار ثنائية المراوح VRT300 والتي كان يتم تطويرها من خلال شركة VRT التابعة لها في موسكو.

وفي أعقاب الأزمة الدولية التي بدأت في مطلع العام 2022، توقف الصندوق عن أي استثمارات إضافية في روسيا تجنباً للعقوبات الدولية، كما بدأ الصندوق مباحثات ومفاوضات مع شركة المروحيات الروسية للخروج من الشراكة من أجل إتاحة الإمكانية للصندوق بالاستمرار ببرنامج تطوير طائرات VRT500 بشكل مستقل في دولة الإمارات.

ويستند هذا الإعلان إلى الاتفاقية الموقعة في 14 نوفمبر 2023 بين الطرفين ليستطيع الصندوق تنفيذ البرنامج التطويري بشكل مستقل وبالامتثال مع العقوبات الدولية.



