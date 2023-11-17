«تريندز» يطلق مبادرة «صنَّاع المحتوى البحثي» خلال الكونغرس العالمي للإعلام

أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مبادرة «صناع المحتوى البحثي»، والتي تهدف إلى تشكيل نموذج يعزز ويشجع على البحث العلمي، وإيجاد جيل قادر ومتمكن باعتبارهم أمل المستقبل وقادته، وذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، التي اختتمت، أمس.





حضر الإطلاق محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام، وجمع إعلامي كبير.

وتقوم رؤية المبادرة على أن يكون مركز تريندز للبحوث والاستشارات رائداً في المجال البحثي، وصوتاً للمعرفة، يدعم أقلام الشباب في هذا المجال، ويتشكل فريق المبادرة من 10 باحثين مؤهلين من «تريندز»، 5 شباب، و5 شابات، متخصصين في مختلف المجالات.



وأكد الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» أن مبادرة «صناع المحتوى البحثي» ستوفر منصات خاصة لكل أعضائها؛ بهدف توسيع رقعة البحث العلمي، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات والتقنيات المتطورة المعروضة في الكونغرس العالمي للإعلام، إذ يشكل الحدث محطة مهمة للتعرف على التكنولوجيا وعمليات التطور في العمل الإعلامي.

وقد أعلن محمد جلال الريسي، عبر حلقة بودكاست لـ«تريندز» بالتعاون مع ديوان الملا، توصيات الدورة الثانية، والتي تركزت حول ضرورة تمكين الشباب في مجال الإعلام، والاستفادة من التقنيات الحديثة بكل أبعادها، إضافة إلى أهمية التركيز على قضايا الاستدامة والمناخ في ضوء استضافة دولة الإمارات «COP28»، والعمل على توسيع المشاركات في الدورات المقبلة، وبناء شراكات جديدة.

وأثنى الريسي على مشاركة «تريندز» وجهوده المتميزة، خلال هذه الدورة، بما أسهم في نجاح أعمال الكونغرس وتحقيق أهدافه.



من جهة أخرى نظم مركز «تريندز» جلسة نقاشية بعنوان «القوة التحويلية للرياضة: الألعاب الرياضية وتأثيرها في العالم» في جناحه بالكونغرس، أدارها الباحث سلطان الربيعي، نائب رئيس قطاع البحوث والاستشارات في «تريندز»، وشارك فيها يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، والباحثة وردة المنهالي، مديرة إدارة الاتصال المؤسسي في «تريندز»، رئيسة اللجنة الرياضية.

وأكد سلطان الربيعي أن الرياضة لها قوة تحويلية كبيرة في العالم، حيث يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهي لغة عالمية تتحدث بلا حدود، وقوة تجمع الثقافات وتكسر الحواجز.



من جهته أكد يعقوب السعدي أن الرياضة قوة تحويلية في العالم، ولها دور مهم في التنمية المستدامة وبناء السلام، وتسهم في تعزيز التفاهم والاحترام بين الثقافات المختلفة.

تعزيز

بدورها قالت وردة المنهالي: إن دولة الإمارات تمتلك إمكانات قوية لتعزيز الدبلوماسية الرياضية، من خلال مجموعة من العوامل، منها وجود العديد من الاستراتيجيات والسياسات لتطوير القطاع الرياضي، وامتلاك بنية تحتية رياضية متطورة، وهذه الإمكانات تعزز من قوة الدبلوماسية الرياضية الإماراتية، والتي تسهم في إنشاء وتعزيز جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الدول والشعوب، وتعزيز التعاون الدولي، وتحسين صورة الدولة عالمياً.

وفي ختام الجلسة شدد المشاركون على أهمية دور الرياضة في بناء عالم أفضل.