«أوبو» تطلق سلسلة «فايند N3» رسمياً في الإمارات

أعلنت «أوبو»، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة الذكية، عن الإطلاق المرتقب لسلسلة «فايند N3» في الإمارات، حيث تتضمن هذه السلسلة جهازي «فايند N3» و«فايند N3 فليب» القابلين للطي، اللذين سيقدمان تجارب استثنائية للمستخدمين من خلال إمكانات تصوير وتصميم متكاملة وتجربة استخدام لا مثيل لها، حيث سترتقي هذه السلسلة بتجربة استخدام الهواتف القابلة للطي، وتضع معايير جديدة لما يمكن أن يتوقعه المستخدمون من هواتفهم الذكية.

وقال تشي زوو، رئيس أوبو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: قمنا بتصميم هاتفين استثنائيين، في إطار التزامنا بتعزيز الابتكار والتميز، لذلك يسعدنا اليوم أن نكشف النقاب عن مستقبل الأجهزة القابلة للطي لمستخدمينا في الإمارات العربية المتحدة. حيث يجمع هاتفا فايند N3 وفايند N3 فليب القابلين للطي بين الدقة والإبداع، ويجسدان تصميماً رائعاً يمثل تحفة فنية تجمع بين السلاسة والابتكار وتقدم شاشات نابضة بالحياة، وإمكانات تصوير لا مثيل لها. وعلى الرغم من طبيعة هذه الهواتف القابلة للطي، إلا أننا قمنا بتصميم هذه الأجهزة بدقة بحيث لا يضطر مستخدمونا أبداً إلى التنازل عن أي ميزات يفضلونها في الهواتف التقليدية. إن سلسلة فايند N3 ليست مجرد هواتف ذكية، بل هي تجسيد للإبداع والابتكار والتعبير عن الذات بلا حدود.

ويتميز هاتف فايند N3 بتصميمه المميز وهيكله النحيف وخفيف الوزن، حيث يبلغ سمك الهاتف 5.8 ملم عندما يكون مفتوحاً، بينما يبلغ سمكه عندما يكون مغلقاً 11.7 ملم، هذا ويبلغ وزن الهاتف 239 جراماً فقط، وهو مصنوع من الجلد النباتي، ويعد أخف وزناً من بعض الهواتف التقليدية الرائدة. وكما يعد الهاتف الجديد سهل الاستخدام، ويتميز بجوانبه المسطحة وزواياه ذات المنحنيات السلسة، وسهولة حمله في اليد لتجربة استخدام مريحة، ويتوفر الهاتف بلونين رائعين هما ذهبي بلون الشمس الذي يتميز بظهر زجاجي، واللون الأسود الكلاسيكي، المزين بالجلد النباتي من الخلف.

يعد هاتف فايند N3 أول هاتف قابل للطي مزود بنظام تصوير احترافي، ويتميز بشاشات أكثر وضوحاً وسطوعاً من باقي الأجهزة القابلة للطي. حيث يجمع الهاتف بين الكاميرا المتقدمة وتقنية البكسل المكدسة المبتكرة وتقنية Hasselblad إلى جانب نظام تشغيل ColorOS 13.2 المتطور، ليعزز تجربة الاستخدام ويضمن أداءً متكاملاً كأداء الكمبيوتر الشخصي.

أما هاتف فايند N3 فليب القابل للطي فيقدم ميزات استثنائية، ويضع معايير جديدة للهواتف القابلة للطي، حيث يعد أول هاتف قابل للطي بكاميرا ثلاثية، ويتميز بنظام كاميرا تليفوتوغرافية رائع يشمل كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بدقة 48 ميجابكسل فائقة الاتساع، وكاميرا تقريب بدقة 32 ميجابكسل، ويشمل هذا النظام المبتكر عدسة تليفوتوغرافية، وذلك لأول مرة ضمن فئة الهواتف القابلة للطي.

وبالإضافة إلى قدرات الكاميرا الرائعة، حرصت أوبو على تطوير شاشة الغطاء للهاتف لدعم كل التطبيقات حتى يضمن أفضل تجربة للمستخدمين. فيما تضمن تقنية المفصل المرن المبتكرة من أوبو طية سلسلة وغير عميقة بلا أية فجوات، لتصميم مثالي وهيكل سلس ومتين.

من جهتها، توقعت لوسي عزيز، المديرة الإقليمية للعلاقات العامة والاتصالات في شركة «أوبو» في منطقة الخليج العربي، أن

يؤدي الانتشار المتزايد للهواتف الذكية إلى دفع النمو في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات والمنطقة، حيث إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي ستدفع المقيمين إلى زيادة الإنفاق على الرفاهية والراحة وتعزيز القوة الشرائية.

وقالت في تصريحات على هامش إطلاق الهاتفين، إن «أوبو» تحرص على أن تكون في صدارة تكنولوجيا الهواتف الذكية، حيث تراعي أرقى المعايير العالمية في صناعة هواتفها، لذلك تجري مختبرات «أوبو» أكثر من 400 عملية اختبار لهواتفها قبل طرحها في الأسواق.

وأضافت إن الإمارات تعد من أهم الأسواق لدى «أوبو»، حيث تحرص الشركة الصينية على اختيارها لإطلاق كل ما هو جديد من منتجاتها.

وأشارت إلى أن «أوبو» لديها أكثر من 60 ألف براءة اختراع وهناك عمل متواصل لدى الشركة العالمية ومختبراتها منتشرة في مختلف أنحاء العالم لاكتشاف كل التقنيات الجديدة في عالم الهواتف الذكية.



