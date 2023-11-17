القمة العالمية للصناعة والتصنيع تنظم جولة ترويجية في إيطاليا

نظمت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، جولة ترويجية في إيطاليا، بمشاركة مجموعة من كبار مسؤولي القطاعين العام والخاص من الإمارات وإيطاليا لمناقشة دور الهيدروجين الأخضر في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة في المنطقة. يأتي ذلك في إطار استعداداتها للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28».

وشهدت الجولة الترويجية، التي عقدت بالتعاون مع مكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في إيطاليا، تحت عنوان «الهيدروجين الأخضر ودوره في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة»، وفي إطار سلسلة جولات القمة العالمية للصناعة والتصنيع الترويجية، مباحثات حول أبرز الحلول المبتكرة والشراكات والمبادرات التي من شأنها خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، كما تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهيدروجين والتغير المناخي، وسلطت الضوء على جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات لرفع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره.

استراتيجية

وألقى المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، كلمة رئيسية عبر الإنترنت سلط فيها الضوء على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وأبرز العوامل الدافعة لجهود تسريع إنتاج الهيدروجين العالمي، بما في ذلك وضع إطار تنظيمي قوي، وتجهيز البنية التحتية، وتخصيص الاستثمارات والميزانيات اللازمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين البحث والتطوير، وتعزيز الابتكار والتعاون العالمي.

وقال: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأوجه دعوة مفتوحة للمسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال في منطقة شمال البحر الأدرياتيكي للحضور والاطلاع بشكل مباشر على الإنجازات التي حققناها في الإمارات، والتعرف على الفرص المتاحة والبيئة الاستثمارية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، والفرص المحتملة لاقتصاد الهيدروجين، وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع إنتاج الهيدروجين إلا أن مستويات الطلب العالمي تتعاظم، ونحن قادرون على تجاوز هذه التحديات، فبفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، باتت الإمارات تتمتع بسجل حافل من الإنجازات. لذا أدعوكم إلى الإمارات لاغتنام الفرص الاستثمارية المميزة.

دور محوري

وقدم ناصر الخاجة، القائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدى إيطاليا، كلمة رئيسية عبر الإنترنت، سلط فيها الضوء على الدور المحوري لمؤتمر «كوب 28» في وضع خارطة طريق واضحة لتعزيز التنمية المستدامة من خلال حشد الجهود العالمية لتحقيق انتقال منظم وعادل في قطاع الطاقة.



وشدد على ضرورة تعزيز التعاون لدعم العمل المناخي، وقال: من خلال رؤية مشتركة بضرورة تعزيز التعاون العالمي لدعم جهود العمل من أجل المناخ وبناء مستقبل مستدام، وضعت كل من الإمارات وإيطاليا أهدافاً طموحة لخفض الانبعاثات الكربونية، والاستثمار في نشر واستخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز الاعتماد على الحلول التكنولوجية الخضراء، والالتزام بتطوير اقتصاد مستدام قائم على الهيدروجين الأخضر.

وأضاف: أسعد بمشاركتي في هذه الجولة الترويجية التي تنظمها العالمية للصناعة والتصنيع، خصوصاً أنها تأتي قبيل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر «كوب 28»، وتناقش سبل تعزيز التنمية الصناعية المستدامة ودور التكنولوجيا والسياسات والمعايير في تمكين اقتصاد الهيدروجين.

التزام

وقال نمير حوراني، المدير التنفيذي للجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: تجسد القمة التزام الإمارات بصياغة مستقبل مستدام للقطاع الصناعي العالمي، حيث أسهمت القمة، ومنذ إنشائها في عام 2016، في حشد الجهود العالمية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

ويسعدنا أن نعود مجدداً إلى تريستي لعقد جولتنا الترويجية، ومناقشة الدور المحوري للهيدروجين الأخضر في خفض الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي.

تم عقد الجولة الترويجية في تريستي ضمن فعاليات أسبوع الهيدروجين في منطقة فريولي فينيتسيا جوليا، والذي عقد في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2023.

وتمثل الجولة الترويجية في تريستي خطوة جديدة على الجهود الحثيثة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، وتأكيد التزام كل من الإمارات وإيطاليا ببناء مستقبل صناعي متقدم وأكثر استدامة.