«نداء» تؤمن شبكة اتصالات فعالة لهيئة دبي للطيران المدني

وقعت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، مذكرة تفاهم مع هيئة دبي للطيران المدني، تستهدف تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين الجانبين لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمجال الطوارئ والسلامة العامة، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب الإدارية والمعرفية بين الجانبين لتقديم الاستشارات اللازمة لتحليل وتقييم كفاءة التقنيات، التي من شأنها الارتقاء بمستوى عمليات وخدمات هيئة دبي للطيران المدني.



جرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات الدورة الثامنة عشرة من معرض دبي للطيران 2023، من جانب منصور بوعصيبه، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، ومحمد عبدالله أهلي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، وسيعمل الجانبان بموجب مذكرة التفاهم على تشكيل فريق عمل مشترك للإشراف على تنفيذ أهداف المذكرة والتعاون في تسهيل الحصول على الخدمات ووضع الخطط وآليات التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة، إلى جانب التعاون المشترك في تنظيم الفعاليات والمعارض والبرامج التطوعية والتدريبية المشتركة.



وقال منصور بوعصيبه: «يسرنا توقيع مذكرة التفاهم هذه مع هيئة دبي للطيران المدني، والتي تأتي في إطار حرصنا على تعزيز أوجه التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية في دبي، بما يحقق طموحاتنا وتطلعاتنا المشتركة والهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان دبي وزوارها، وترسيخ مكانة الإمارة وريادتها على مستوى العالم».



وأشار بوعصيبه إلى أن مذكرة التفاهم ستركز على تأمين شبكة اتصالات موثوقة وفعالة لهيئة دبي للطيران المدني وتنظيم دورات وورش تدريبية لفرق العمل التابعة لهيئة دبي للطيران المدني حول طرق استخدام أجهزة وأنظمة الاتصالات المتخصصة، التي تقدمها «نداء»، بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة ودعم رؤيتها نحو مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي وتعزيز أداء عملياتها وخدماتها، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وستقدم «نداء» بموجب مذكرة التفاهم تحديثات منتظمة حول أحدث المستجدات التقنية على أنظمة شبكتها للاتصالات المتخصصة للعمليات الحيوية والأزمات والكوارث، إضافة إلى تقديم الحلول والاستشارات حول جودة التغطية الخارجية والداخلية بالمنشآت العامة والحيوية، وغيرها من المواقع الاستراتيجية والمهمة في إمارة دبي.



وستعمل الفرق المتخصصة في «نداء» على تضمين هيئة دبي للطيران المدني في خطط المشاريع المستقبلية للخدمات ذات الصلة بمتطلبات الأمن والسلامة والاستجابة في أوقات الطوارئ، إلى جانب ضمان ترقية النظام الخاص بشبكة اتصالات «نداء»، وتقديم الدعم التقني للشبكة على مدار 24 ساعة، لضمان استمرارية الأعمال.

ومن جانبه أعرب محمد عبدالله أهلي عن سعادته وفريق العمل في هيئة دبي للطيران المدني بتوقيع مذكرة التفاهم مع «نداء»، لافتاً إلى أهمية مثل هذه الشراكات مع المؤسسات الوطنية، والتي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة والرامية إلى إثراء تجارب المقيمين والزوار في إمارة دبي وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي وخططها المستقبلية.

وأوضح أهلي أن هيئة دبي للطيران المدني تحرص على البقاء في طليعة الابتكار التكنولوجي، من خلال مواكبة أحدث التطورات في مجال الاتصالات الآمنة والمتخصصة لتحسين معايير السلامة، وتعزيز سرعة الاستجابة في أوقات الطوارئ، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم ستسهم في تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمجال الطوارئ والسلامة العامة، إضافة إلى توفير شبكة اتصال موثوقة وفعالة للهيئة.



وبموجب مذكرة التفاهم ستعمل هيئة دبي للطيران المدني على استخدام شبكة اتصالات «نداء» كمشغل اتصالات أساسي لعمليات هيئة دبي للطيران المدني، إضافة إلى إخطار فرق العمل في «نداء» حول آخر المستجدات المتعلقة بالخدمات والاختبارات والتجارب الميدانية، التي تجريها الهيئة.



وستتعاون هيئة دبي للطيران المدني مع «نداء» في العديد من المشاريع المشتركة، إلى جانب تضمين «نداء» في خطط المشاريع المستقبلية، لتكون على استعداد تام للقيام بدراسة نطاق التغطية الخارجية إن لزم الأمر.

وسيعمل الجانبان أيضاً على تنظيم ورش عمل توعوية حول المعايير الأمنية والفنية والأنظمة الذكية الخاصة بهيئة دبي للطيران المدني، كما ستعمل الفرق المتخصصة في كلا الجانبين على تبادل الخبرات والمعرفة، والاطلاع على أفضل الممارسات في مختلف مجالات الدعم لدى هيئة دبي للطيران المدني، وسيتم تنفيذ وتطوير نظام متكامل للتواصل بين الجانبين، وذلك من خلال إقامة ندوات ومحاضرات ودورات وورش عمل تثقيفية.