مؤسسة «كيندريل» العالمية تشيد بإسهامات الإمارات في مجال الاستدامة

أشادت أونا بوليزي، الرئيس العالمي لشؤون الشركات في مؤسسة «كيندريل» العالمية، بإسهامات دولة الإمارات في مجال الاستدامة، وقالت في بيان صحفي: إن دولة الإمارات تقوم بدورها في تنمية بيئة أكثر استدامة مع تقدمنا في العقد الحالي، وقد أظهرت الدولة التزامها بالتعاون العالمي، عبر إيجاد وتطبيق حلول مبتكرة للتحديات البيئية المعقدة. بالطبع يطول الحديث عن أي جهة ملتزمة بتحسين حياة موظفيها، عبر الحوكمة الصديقة للبيئة، وسيكون لهذا السلوك أثر إيجابي للأجيال القادمة.



وأضافت: لقد أصدرنا أول تقرير مستقل عن مواطنة الشركات، وفي أول عامين ركزنا على بناء هيكل الحوكمة الخاص بنا، بالإضافة إلى تطوير السياسات والبرامج، التي تحفز الناس، وتضمين أفضل الممارسات في عملياتنا وثقافتنا، وكما رأينا أن هذه الاستراتيجية تعمل عبر ثلاثة محاور، الأول هو البرامج البيئية، التي تركز على الحد من بصمتنا البيئية وإدارة سلسلة التوريد الخاصة بنا للتوافق مع المعايير العالمية، أما المحور الثاني فهو الناس والمجتمعات، ويركز على الثقافة، والمهارات، والشمول، والتنوع، وأخيراً هناك الثقة التي تركز على حوكمتنا وكيف نحسن النزاهة مع العملاء، والموظفين، والمستثمرين، والحكومات، والشركاء.

وأوضحت أن «كيندريل» بصفتها أكبر شركة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في العالم، تمتلك فرصة تقديم المساعدة لعملائها، بحيث تعمل على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم.

وأوضحت: بالطبع لا تقتصر الاستدامة على استخدام الطاقة والانبعاثات الكربونية، بل تتعدى إلى استخدام المياه، والنفايات، بما في ذلك الإلكترونية منها، والتنوع الحيوي، ويساعدنا برنامجنا للحوكمة على تنمية النزاهة والقيمة في مختلف تفاعلاتنا مع أصحاب المصلحة، كما أنه يوفر قيماً راسخة والتزاماً ملموساً بالتحسين. يعكس هذا البرنامج ثقافتنا المرتكزة على تمكين أصحاب الشركات وشركائنا، لتحقيق تأثير فوري ومستدام.

أما على صعيد نجاح المكونات الرئيسية لاستراتيجية البيئية والاجتماعية والحوكمة فإن أفضل طريقة لضمان الالتزام والنمو المناسبين هو جعل جهود البيئية والاجتماعية والحوكمة ركيزة للاستراتيجية الشاملة للشركة، وذلك بالتوازي مع تطور الأعمال نفسها. لقد ركزنا على تعزيز السياسات، والبرامج، والممارسات التي تحفز الناس على تجسيد استراتيجيتنا، كما أننا نضمّن أفضل ممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتنا وثقافتنا. وبضمان توافق عملياتنا التجارية مع النتائج الإيجابية للمجتمع والبيئة نطمح إلى الاستمرار في توسيع نطاق تأثير البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاص بنا مع تطور أعمالنا.



