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أحمد بن سعيد: معرض دبي للطيران جمع العالم لتشكيل المستقبل

11/17/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد
سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن نسخة هذا العام من معرض دبي للطيران حققت نجاحًا كبيرًا،

وأشاد سموه بالمنظمين والشركاء وجميع الجهات ذات العلاقة، الذين ساعدوا على تحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات، المتمثلة في جمع العالم معاً لتشكيل المستقبل"، مؤكداً أن الحدث أتاح لزوار ومشاركي المعرض، فرصة التعرف على مدينة دبي المزدهرة والاطلاع على أحدث التقنيات. كما شهد عمليات تعاون حصرية في قطاعي الطيران والفضاء.

وقال سموه في تدوينات على موقع التواصل "إكس":" لقد حققت نسخة هذا العام من معرض دبي للطيران نجاحًا كبيرًا. وهنا يطيب لي أن أشكر المنظمين وشركائنا وجميع الجهات ذات العلاقة، الذين ساعدوا مجدداً على تحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، المتمثلة في جمع العالم معاً لتشكيل المستقبل".

وأضاف سموه:"قد أتاح هذا الحدث لزوار ومشاركي المعرض، فرصة التعرف على مدينة دبي المزدهرة والاطلاع على أحدث التقنيات. كما شهد عمليات تعاون حصرية في قطاعي الطيران والفضاء."

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