الأمم المتحدة تدعو مجدداً إلى وقف إنساني لإطلاق النار في غزة

جدد منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة الجمعة الدعوة إلى "وقف إنساني لإطلاق النار" للسماح بإيصال المساعدات إلى 2,2 مليون فلسطيني محاصرين في قطاع غزة في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال مارتن غريفيث في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "سموها ما شئتم، لكن الطلب بسيط من وجهة نظر إنسانية. أوقفوا القتال للسماح للمدنيين بالتحرك بأمان".

وتابع نائب الأمين العام للأمم المتحدة "نحن لا نطلب المستحيل"، مضيفا "إننا نطالب باتخاذ الإجراءات الأساسية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين ووقف مسار هذه الأزمة".

كما دعا غريفيث إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة دون شروط.

وقُتل في غزة حوالى 12 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، في الحملة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، حسب ما قال مسؤولون في القطاع الذي تديره حماس.

ودعا مارتن غريفيث إلى "منح سكان غزة متنفسا من الأمور الفظيعة التي تعرضوا لها في الأسابيع القليلة الماضية".

تأتي هذه الدعوة بعد أيام من مطالبة مجلس الأمن الدولي بإقرار "هدن إنسانية ممتدة" في قطاع غزة، وهي المرة الأولى التي يخرج فيها المجلس عن صمته منذ بداية الحرب.

ودعا المسؤول الأممي إلى فتح المزيد من المعابر الحدودية إلى غزة، وخاصة معبر كرم أبو سالم الذي كان يمر عبره 60% من البضائع إلى القطاع المحاصر قبل بدء الحرب.

حاليا، لا تمر المساعدات إلا عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال غريفيث إن الوقود ضروري لتوزيع المساعدات الإنسانية و"إبقاء الناس على قيد الحياة".

كما دعا إلى إتاحة مزيد من المجال للمنظمات الإنسانية العاملة في غزة والسماح للمدنيين بالانتقال إلى مناطق أكثر أمانا.

وقدّر أن الاستجابة الإنسانية ستكلف نحو 1,2 مليار دولار، تم جمع 132 مليونا منها فقط حتى الآن.

من جانبه، رفض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دعوات إسرائيل للمدنيين في غزة بالنزوح إلى "مناطق آمنة" في الجنوب.

وقال تورك "المنطقة ليست آمنة ولا مناسبة لعدد الأشخاص المحتاجين".

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