4 مشاكل صحية يسببها ارتداء الكعب العالي لفترات طويلة

(MENAFN
- Khaberni) يُساهم ارتداء الكعب العالي بإضفاء لمسة إضافيّة من الأناقة على الإطلالة، ولكن اعتماده باستمرار يترافق مع مجموعة كبيرة من المخاطر نُسلّط عليها الضوء فيما يلي:
يتفاقم الوضع كلما أصبح الكعب أكثر ارتفاعاً وفي حال ارتدائه لفترات طويلة يومياً. بعض هذه المخاطر تجميليّة ولكن بعضها الآخر صحّي، استعرضوها معنا:
1- تغيير في وضعيّة الجسم يتسبّب ارتداء الكعب العالي بدفع مركز توازن الجسم إلى الأمام مما يؤثّر على دعائمه وعلى طريقة المشي، كما أنه يُبدّل في وضعيّة الوركين والعمود الفقري. وهذا ما يُفسّر ترافق ارتداء الكعب العالي مع آلام في الظهر.
2- تعرُض مقدّمة القدم لضغوط إضافيّة عندما تكون وضعيّة القدم مُسطّحة على الأرض، يتوزّع ثقل الجسم بنسبة 40 بالمئة على مُقدّمتها وبنسبة 60 بالمئة على الكعب. أما ارتداء كعب بارتفاع 3 سنتيمترات فيزيد الثقل على مُقدّمة القدم بنسبة 22 بالمئة، ومع كعب بارتفاع 5 سنتيمترات يزداد هذا الثقل بنسبة 57 بالمئة، فيما يزداد هذا الثقل بنسبة 76 بالمئة عند ارتداء كعب بارتفاع 8 سنتيمترات.
3- زيادة الضغوط على وسط القدم يتسبّب ارتداء الكعب العالي بزيادة الثقل على مُقدّمة الجسم، ولكنه أيضاً يزيد الضغوط على وسط القدم أي المنطقة الممتدة بين الأصابع والكحل. وهذا ما يؤدي إلى ظهور آلام وإحساس بحروق في باطن القدم. ينتج عن ذلك أيضاً اضطراب في الدورة الدموية يؤدي إلى بطء في وصول الدم إلى أصابع القدم.
4- تورّم في القدمين يتسبّب الاضطراب في الدورة الدمويّة نتيجة ارتداء الكعب العالي في تورّم القدمين. وتزداد هذه المشكلة عندما يكون الحذاء غير مناسب لشكل القدم أو عندما يكون ضيقاً أو ذا مقدّمة حادة.
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