4 مشاكل صحية يسببها ارتداء الكعب العالي لفترات طويلة

MENAFN - Khaberni) يُساهم ارتداء الكعب العالي بإضفاء لمسة إضافيّة من الأناقة على الإطلالة، ولكن اعتماده باستمرار يترافق مع مجموعة كبيرة من المخاطر نُسلّط عليها الضوء فيما يلي:

يتفاقم الوضع كلما أصبح الكعب أكثر ارتفاعاً وفي حال ارتدائه لفترات طويلة يومياً. بعض هذه المخاطر تجميليّة ولكن بعضها الآخر صحّي، استعرضوها معنا:

1- تغيير في وضعيّة الجسم يتسبّب ارتداء الكعب العالي بدفع مركز توازن الجسم إلى الأمام مما يؤثّر على دعائمه وعلى طريقة المشي، كما أنه يُبدّل في وضعيّة الوركين والعمود الفقري. وهذا ما يُفسّر ترافق ارتداء الكعب العالي مع آلام في الظهر.

2- تعرُض مقدّمة القدم لضغوط إضافيّة عندما تكون وضعيّة القدم مُسطّحة على الأرض، يتوزّع ثقل الجسم بنسبة 40 بالمئة على مُقدّمتها وبنسبة 60 بالمئة على الكعب. أما ارتداء كعب بارتفاع 3 سنتيمترات فيزيد الثقل على مُقدّمة القدم بنسبة 22 بالمئة، ومع كعب بارتفاع 5 سنتيمترات يزداد هذا الثقل بنسبة 57 بالمئة، فيما يزداد هذا الثقل بنسبة 76 بالمئة عند ارتداء كعب بارتفاع 8 سنتيمترات.

3- زيادة الضغوط على وسط القدم يتسبّب ارتداء الكعب العالي بزيادة الثقل على مُقدّمة الجسم، ولكنه أيضاً يزيد الضغوط على وسط القدم أي المنطقة الممتدة بين الأصابع والكحل. وهذا ما يؤدي إلى ظهور آلام وإحساس بحروق في باطن القدم. ينتج عن ذلك أيضاً اضطراب في الدورة الدموية يؤدي إلى بطء في وصول الدم إلى أصابع القدم.

4- تورّم في القدمين يتسبّب الاضطراب في الدورة الدمويّة نتيجة ارتداء الكعب العالي في تورّم القدمين. وتزداد هذه المشكلة عندما يكون الحذاء غير مناسب لشكل القدم أو عندما يكون ضيقاً أو ذا مقدّمة حادة.