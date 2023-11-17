البنتاجون يعاني من نقص في الأموال

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كتبت صحيفة أمريكية نقلاً عن مسؤولين غربيين أن وزارة الدفاع الأمريكية تعاني من نفاد الأموال المخصصة لشراء أسلحة لكييف.
وقالت الصحيفة: "يمتلك البنتاجون الآن نحو خمسة مليارات دولار من التمويل ضمن الميزانية الحالية لمواصلة توفير الأسلحة لأوكرانيا. ومع ذلك، تم تخفيض تمويل صندوق آخر مخصص لتجديد احتياطيات الجيش الأمريكي إلى 1.1 مليار دولار فقط، مما يعني أن أموال البنتاجون على وشك النفاد".
وفي الوقت نفسه، بحسب الصحيفة، لن تتمكن الدول الأوروبية من تعويض حجم التمويل وإمدادات المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف. ووفقا للمسؤولين الأوروبيين، فإن الشيء الرئيسي بالنسبة لهم هو أن تظل أوكرانيا متماسكة حتى الانتخابات الأمريكية في نوفمبر 2024.
وجاء في المقال أن "هناك حاجة ماسة إلى القوات والذخيرة. أما أوكرانيا فليس لديها أي منهما".
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر، أن الغرب غير قادر على منافسة روسيا في إنتاج الأسلحة. وبالإضافة إلى ذلك، يعترف المسؤولون الغربيون بأنه لا يوجد أي سلاح تم تسليمه لأوكرانيا، منحها تفوقاً كبيراً في ساحة المعركة.
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