البنتاجون يعاني من نقص في الأموال

MENAFN - Khaberni) خبرني - كتبت صحيفة أمريكية نقلاً عن مسؤولين غربيين أن وزارة الدفاع الأمريكية تعاني من نفاد الأموال المخصصة لشراء أسلحة لكييف.

وقالت الصحيفة: "يمتلك البنتاجون الآن نحو خمسة مليارات دولار من التمويل ضمن الميزانية الحالية لمواصلة توفير الأسلحة لأوكرانيا. ومع ذلك، تم تخفيض تمويل صندوق آخر مخصص لتجديد احتياطيات الجيش الأمريكي إلى 1.1 مليار دولار فقط، مما يعني أن أموال البنتاجون على وشك النفاد".

وفي الوقت نفسه، بحسب الصحيفة، لن تتمكن الدول الأوروبية من تعويض حجم التمويل وإمدادات المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف. ووفقا للمسؤولين الأوروبيين، فإن الشيء الرئيسي بالنسبة لهم هو أن تظل أوكرانيا متماسكة حتى الانتخابات الأمريكية في نوفمبر 2024.

وجاء في المقال أن "هناك حاجة ماسة إلى القوات والذخيرة. أما أوكرانيا فليس لديها أي منهما".

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر، أن الغرب غير قادر على منافسة روسيا في إنتاج الأسلحة. وبالإضافة إلى ذلك، يعترف المسؤولون الغربيون بأنه لا يوجد أي سلاح تم تسليمه لأوكرانيا، منحها تفوقاً كبيراً في ساحة المعركة.