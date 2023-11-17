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التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى

11/17/2023 2:28:52 PM
(MENAFN- Youm7) مؤتمرات وفاعليات متعددة للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي على مستوى محافظات الجمهورية لتأييد ودعم ترشح السيد عبدالفتاح السيسي.

حيث نظمت كل من أمانة التحالف الوطني بالفيوم، والإسكندرية، والقليوبية، والبحيرة، وكفر الشيخ، مؤتمرات جماهيرية حاشدة شارك بها آلاف من المواطنين لتأييد ودعم ترشح السيد عبد الفتاح السيسي، كما شجعت على المشاركة الايجابية في العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.






التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (10)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (11)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (12)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (13)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (14)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (15)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (16)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (1)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (2)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (3)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (4)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (5)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (6)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (7)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (8)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (9)








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