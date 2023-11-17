-->

Saturday, 18 November 2023 07:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عزيمة قوية وأمة عظيمة.. حملة المرشح السيسى تبث فيديو يبرز عراقة المصريين

11/17/2023 2:28:52 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، عبر منصتها على "فيس بوك" مقطع فيديو، أرفقته بعبارة :"شعب واحد ونسيج واحد تحت راية وطن واحد تجمعنا وحدة الحياة، والآمال في مستقبل زاهر لنا جميعاً، فمع تنوع الثقافات والعادات تثرينا شعباً ذا عزيمة قوية وآمال كبيرة وتزيد من عظمة أمتنا".





ويسلط الفيديو الضوء على تفاصيل الحياة والاندماج داخل الأمة المصرية العريقة، وتنوع تراثنا وهويتنا المتجذرة والمشاهد المؤثرة والبديعة من مختلف مدن وأقاليم الجمهورية.



وكانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، سلّطت الضوء على نشاطها الفعّال ولقاءاتها المتعددة لكافة مكونات الشعب المصرى.



وأكدت الحملة فتح أبوابها لكل محب ومؤيد للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، مبرزة إحصائياتها حول لقاءات الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 حتى 16 نوفمبر 2023.



ووفقًا لإحصائيات الحملة، فقد عقدت 88 لقاءً مع مختلف مكونات الشعب المصرى، و11 فعالية خارجية، واستقبلت 2300 زائرًا.



كما تضمنت 238 جهة تمثل : أحزاب، ونقابات عمالية ومهنية، وجمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى، وكيانات رياضية، وكيانات شبابية، واتحادات، وممثلى الجاليات المصرية بالدول المختلفة؛ إضافة إلى 4 سفارات ووفود أجنبية(السفير الفلسطينى- ممثل الاتحاد الأوروبى- السفير الفرنسى- وفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة)












MENAFN17112023000132011024ID1107448312

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث