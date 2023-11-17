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التحالف الوطنى يستعرض إنجازات الدولة فى مؤتمرات دعم المرشح عبد الفتاح السيسى

11/17/2023 2:28:45 PM
(MENAFN- Youm7) نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر، عدداً من المؤتمرات الحاشدة
بمحافظات الأسكندرية والفيوم وكفر الشيخ والبحيرة، وذلك لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة لاستكمل مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بجمهورية مصر العربية ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز".
فقد تم استعراض كافة الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل كل من تلك المحافظات وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير في كافة الأصعدة وعلى مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وكذلك حث المواطنين علي ضرورة المشاركة الفعالة والإيجابية في الإنتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم.
كان ذلك بحضور جماهيرى
كبير
للمواطنين وقادة الرأى
بالمحافظات من أساتذة الجامعة والأطباء و لمهندسين والمعلمين والرائدات الريفيات وممثلين المجالس القومية والقيادات الدينية المسلمة والمسيحية والعمد والمشايخ وممثلين عن الجمعيات النشطة والقيادات الشابة الفاعلة بالمحافظات.





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