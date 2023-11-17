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صحة غزة: استشهاد 50 فلسطينيا منذ اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء الطبى

11/17/2023 2:28:43 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الناطق باسم الصحة فى غزة استشهاد 50 فلسطينياً، منذ اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، مشيرا إلى أن العدد مرشح للزيادة بسبب الحصار وانقطاع الوقود.

فيما أكد مدير مجمع الشفاء الطبى فى غزة الدكتور محمد أبو سليمة أن الصورة سوداوية ولا يوجد سوى الجثث والموت والاحتلال لا يزال يحاصر المجمع، مشيرا إلى سقوط شهداء كل دقيقة.

وأشار مدير مجمع الشفاء الطبى فى غزة أن الاحتلال يتحرك بحرية داخل المستشفى وهو ما ينفى وجود أى مقاومة، مضيفا" نتعرض للإبادة".

وذكر ابوسليمة أن ما سمح الاحتلال بدخوله من ماء وغذاء لا يكفى سوى مئتى شخص حيث نبذل كل ما بوسعنا لإبقاء الأطفال الخدج على قيد الحياة.

وشدد مدير مجمع الشفاء الطبى على أن الحضانات التى أحضرها الاحتلال لا قيمة لها دون كهرباء.

وأتم ابوسليمة تصريحاته قائلا : نواصل دفن الجثث بالمقبرة التى حفرناها داخل المستشفى.







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