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وزير الداخلية النمساوى: تونس تحرز تقدما هاما فى مجال حماية الحدود

11/17/2023 2:28:43 PM
(MENAFN- Youm7) أكد جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوى أن تونس تحرز تقدما هاما فى مجال حماية الحدود.

وقال كارنر -فى تصريحات له اليوم /الجمعة/ بمناسبة افتتاح مركز التدريب الجديد لحرس الحدود التونسى بالنفطة- إن وضع الهجرة كان على جدول أعمال اجتماع العمل مع كامل الفقى وزير الداخلية التونسي.


وأضاف كارنر - بحسب بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم - "علينا أن نمنع الناس من القيام بالرحلة الخطيرة عبر البحر إلى أوروبا، حيث يغرق الآلاف بالفعل".


وشدد وزير الداخلية النمساوى على أن "المفتاح لتحقيق ذلك هو الحماية القوية للحدود ومكافحة الاتجار بالبشر وقد حققت تونس تقدما هاما فى هذا الصدد"، مشيرا إلى أن النمسا والدنمارك وتونس يتعاونون معا فى إنشاء هذا المركز .


يشار إلى أن وزير الداخلية النمساوى جيرهارد كارنر ووزير الهجرة الدنماركى كار ديبفاد بيك ووزير الداخلية التونسى كامل الفقى هنأوا المشاركين فى الدورة الأولى الذين أكملوا التدريب فى المركز الجديد.







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