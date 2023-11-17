الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات تستهدف جماعة كتائب حزب الله العراقية

MENAFN - Youm7) فرضت الولايات المتحدة عقوبات تستهدف جماعة كتائب حزب الله العراقية، متهمة إياها بالمسؤولية عن الهجمات التى استهدفت واشنطن وشركائها فى العراق وسوريا مؤخرا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيان أوردته قناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، اليوم الجمعة إنها فرضت عقوبات على ستة أشخاص منتمين لكتائب حزب الله التى سبق وصنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية.



ومن بين المستهدفين بالعقوبات عضو فى الهيئة الرئيسية التى تتخذ القرارات بالجماعة، ومسؤول الشؤون الخارجية، وقائد عسكرى قالت وزارة الخزانة إنه يعمل مع الحرس الثورى الإيرانى لتدريب مقاتلين.



كما تستهدف العقوبات مسؤولا فى فيلق القدس، وهو الذراع التابعة للحرس الثورى الإيرانى التى تسيطر على الجماعات المتحالفة معه فى المنطقة وتقول واشنطن إنه يسهل السفر والتدريب لمقاتلى كتائب حزب الله فى إيران.



من جهته، قال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية فى بيان "خطوة اليوم ترسل رسالة إلى كتائب حزب الله وجميع الجماعات الأخرى التى تدعمها إيران بأن الولايات المتحدة ستستخدم كافة الوسائل المتاحة لمحاسبة أى أطراف انتهازية تسعى لاستغلال الوضع فى غزة لخدمة مصالحها".



وأضاف "مازلنا ملتزمين تماما بالأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط وثابتون فى جهودنا الرامية لعرقلة هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

وتجمد العقوبات أى أصول مملوكة للمستهدفين فى الولايات المتحدة وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم. كما يخاطر من يدخلون فى معاملات معينة معهم بالتعرض للعقوبات.