الدفاع المدنى السعودى يحذر من هطول أمطار رعدية ابتداء من غد السبت

MENAFN - Youm7) دعت المديرية العامة للدفاع المدنى السعودى، اليوم الجمعة، إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة فى أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن أماكن تجمعات السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها.

وأشار الدفاع المدني إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ السبت حتى الثلاثاء المقبل.

وأوضح الدفاع المدني السعودى، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة وجدة والرياض العاصمة ورماح وحريملاء والدرعية والمزاحمية.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة، ورياح هابطة نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة، لتشمل الطائف وأضم والعرضيات وميسان والخرمة وتربة ورنية والموية، ومنطقتي جازان وعسير، ويتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة لتشمل مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.