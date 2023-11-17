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الخارجية الفلسطينية تُحمل الاحتلال المسئولية عن حياة آلاف مُحاصرين فى مجمع الشفاء بغزة

11/17/2023 2:28:43 PM
(MENAFN- Youm7) حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الجمعة/، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة ما يقارب 10 آلاف فلسطينى محاصر داخل مجمع الشفاء الطبى فى غزة، بمن فيهم الأطفال الخدّج وحديثى الولادة والمرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين.

وأشارت الوزارة، فى بيان صحفي، إلى أن الاحتلال يفرض حصارا عسكريا، مشددا على مجمع الشفاء الطبي، ويحرم المواطنين الفلسطينيين المتواجدين بداخله من أبسط احتياجاتهم الإنسانية من غذاء وماء ودواء ووقود، فى ظل انتشار جثث الشهداء وتحللها، لافتة أيضا إلى سيطرة الاحتلال على الصيدلية المركزية فى المجمع، مما حوله إلى سجن كبير.

وأكدت أن ما سمح الاحتلال بدخوله من ماء وغذاء لا يكفى إلا لعشرات المواطنين، مشددةً على أن خطر الموت يداهم الجرحى والمرضى والأطفال فى كل لحظة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولى والمنظمات الإغاثية والدولية والأممية، بسرعة التحرك لإنقاذ حياة المحتجزين داخل المستشفى وتوفير الحماية لهم وكف يد الاحتلال عن جميع المستشفيات والمراكز الطبية الخدماتية والإنسانية فى قطاع غزة، خاصة وأن قوات الاحتلال تحاصر جميع المستشفيات وطواقمها بالدبابات وتواصل إطلاق النار بكثافة فى محيطها.









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