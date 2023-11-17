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اليوم السابع: انتظام ضخ السلع بمنافذ التموين وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة

11/17/2023 2:28:39 PM
(MENAFN- Youm7) تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية:
انتظام ضخ السلع بمنافذ التموين وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.


واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:



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مزارع ضخمة لتدريب الطلاب وزيادة الموارد.. 100 فدان للإنتاج الحيوانى والدواجن بالفيوم.. 8 صوب خضراوات وفاكهة ونباتات طبية على 80 فدانا بأسوان 858 فدانا بالزقازيق تنتج الأعلاف والقمح والفول والبصل والسمسم.. لأول مرة تربية النعام فى أسيوط.. واستخدام النانو تكنولوجى فى «زراعة بنى سويف»

انتظام ضخ السلع بمنافذ التموين وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من 15 لـ 25%..
وصول 100 ألف طن سكر مستورد خلال أيام والكيلو بـ27 جنيها.. والوزارة تكثف الرقابة على الأسواق للتصدى لأى مخالفات


وضع الرتوش الأخيرة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية..
الهيئة الوطنية للانتخابات: الانتهاء من تجهيز مراكز الاقتراع والاستعانة بـ13 ألف صندوق للاقتراع وتوفير الحبر الفوسفورى..
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ومستشفيات غزة تحت الحصار.. طائرات الاحتلال تقصف القطاع دون توقف.. اعتقال 1750 فلسطينيا.. والمستشفى الإندونيسى ببيت لاهيا يعلن انهيار منظومته


الجهود المصرية تنجح فى إعادة تدفق الوقود لغزة

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«القومى للإعاقة»: نسعى لتوفير الدعم لمشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الانتخابات الرئاسية..
المشرف على المجلس: لجنة خاصة تنتهى قريبا من البوسترات الإرشادية لتصويت الصم وضعاف السمع.. التواصل مع المحافظين لتوفير كل سبل الإتاحة لأصحاب الإعاقات الحركية




عدد اليوم السابع غدا








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