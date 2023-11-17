هيئة السكة الحديد تشغل القطارات الجديدة وتطور الجرارات القديمة.. تفاصيل

شهد قطاع

السكك الحديدية

تشغيل قطارات جديدة وتأهيل وصيانة القديم، وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن هيئة السكة الحديد كانت تمتلك فى 2014، 791 جرارا، منها (391 جرارا عاطلا - 400 جرار صالح للعمل بكفاءة 60%) أما فى عام 2023 أصبحت الهيئة تمتلك 990 جرارا، منها (210 جرارات جديدة تم شراؤها – 594 صالحا بكفاءة 80% - 186 عاطلا "لها عقود تجديدات").







وتابع أن الهيئة كانت تمتلك فى 2014 من عربات الركاب ( 2800 عربة ركاب ) منها (1000 عربة عاطلة - 1800 عربة صالحة بنسبة 65% ) والان فى 2023 اصبح لدى الهيئة 3700 عربة ركاب منها (900 عربة جديدة تم شرائها - 2300 عربة تم تجديدها وتأهيلها وصالحة بكفاءة 80% - 500 عربة عاطلة "لها عقود تجديدات")،





وأشار إلى أنه تم تشغيل قطارات تالجو الاسبانية الفاخرة ( 6 قطارات ) بإجمالي ( 30 عربة درجة أولى – 48 عربة درجة ثانية – 6 عربة بوفية – 6 عربة قوى ) على خطوط شبكة السكك الحديدية







وفى عام 2014 كانت السكة الحديد تنقل 900 ألف راكب يومياً و4 مليون طن بضائع سنوياً وكانت تعانى من ضعف فى مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب ولذلك تم وضع خطة شاملة للنهوض بهذا المرفق الحيوى الهام وتم انفاق 225 مليار جنيه على تطوير المرفق ليصبح هذا المرفق فى 2023 ينقل 1,2 مليون راكب يوميا و5 ملايين طن بضائع سنوياً كما ارتفعت مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى نسبة 85 %، والمستهدف فى عام 2030 هو تحقيق طاقة نقل 2 مليون راكب يوميا و13 مليون طن بضائع سنوياً والوصول بمستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية.



