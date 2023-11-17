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توريد 62 قطارا وتأهيل 35 أخرى بالخطين الأول والثاني للمترو.. اعرف التفاصيل

11/17/2023 2:28:39 PM
(MENAFN- Youm7) عملت وزارة النقل منذ 2014 حتى الآن على تطوير منظومة النقل الكهربائى وعلى رأسها تطوير خطوط المترو العاملة فى القاهرة الكبرى، حيث شهد الخطان الأول والثاني منذ عام 2014 و 2023، توريد 62 قطارا جديدا للخطين الأول والثانى للمترو وإعادة تأهيل 35 قطارا بالخط الثانى ومن المخطط تطوير واعادة تأهيل شامل للخطين تنتهي في 2030 .



كما تم تنفيذ الخط الثالث للمترو بطول 41.2 كم وبعدد 34 محطة و81 قطار والذي ينقل 1.5 مليون راكب يومياً، ويجرى تنفيذ الخط الرابع للمترو بطول 46.5 كم وبعدد محطات 41 محطة وقطارات 23 قطار ومن المقرر أن ينقل 1.5 مليون راكب يومياً.



ويجرى تنفيذ مشروع مترو إسكندرية بطول 21.7 كم وعدد 20 محطة وطاقة نقل 1.5 مليون راكب يومياً، كما ان مشروع ترام الرمل تم تطويره بطول 13.2 كم وعدد محطات 24 محطة وطاقة نقل 300 الف راكب يومياً.



تنفيذ شبكة قطارات سريعة بطول 2000 كم وتنفذ مصر شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم وعدد 60 محطة 41 قطار سريع 94 قطار إقليمى 40 قطار بضائع) ومشروع مونوريل شرق / غرب النيل 2023 باجمالي اطوال 100 كم بعدد 35 محطة وعدد 70 قطار بطاقة نقل 500 ألف راكب يوميا وكذلك مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بعدد 105 كم بعدد 19 محطة وعدد 30 قطار وبطاقة نقل مليون راكب يوميا.
















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