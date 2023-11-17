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تعرف على تفاصيل مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة

11/17/2023 2:28:38 PM
(MENAFN- Youm7) يُعد مشروع قناطر ديروط الجديدة ضمن مجموعة من
المشروعات الكبرى التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والري بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، بهدف تحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى 5 محافظات بالصعيد هى "أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة"، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول المشروع:





1- نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز 22% .




2-
جارى العمل فى نزح المياه لتجفيف حفرة الإنشاء، بقنطرة فم بحر يوسف حيث تم تجهيز الحدادة والنجارة وصب الخرسانة المسلحة لزوم الحوائط، ويجرى الردم حول الأساسات، وتم وصول بوابات القنطرة المصنعة باليابان وجاهزة للتركيب، والعمل على تصنيع إطارات علب التجفيف في مصر.



3- جارى أعمال الردم لدق ستائر الحماية للسكة الحديد لتنفيذ السد المؤقت تمهيداً للبدء في الإنشاء بقنطرة حجز الإبراهيمية .





4- تم الانتهاء من الأعمال المدنية وأعمال حماية القاع والميول في الأمام والخلف بقنطرة فم الديروطية، وجارى التحضير لإزالة السد المؤقت تمهيداً لفتح المياه .



5- تجرى أعمال اختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كل العناصر.



6-
يجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة“فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية” في اليابان، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة“البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية” فى مصر ، مع إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه .



7- يلتزم المشروع بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصا على سلامتهم ، من خلال التدريب علي أعمال السلامة
المهنية
.



8- يتم مراعاة تطبيق الإشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع ، حيث قام قطاع الخزانات والقناطر الكبري بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع والذى يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوي الضوضاء وجودة الهواء والاهتزازات.
















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