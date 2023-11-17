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رئيس النمسا يسامح كلب رئيسة مولودوفا بعد عضه ويمنحه هدية

11/17/2023 2:28:34 PM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس النمساوى، ألكسندر فان دير بيلين، الذى عضه كلب رئيسة مولدوفا مايا ساندو، إن الحيوان كان متوترا لتواجد الكثير من الناس حوله، بحسب "روسيا اليوم".



وأكد الرئيس النمساوى إنه يفهم لماذا فعل الكلب ذلك، موضحا: "لقد كان متوترا لأنه كان محاطا بالناس"، وأكد أنه يحب الكلاب وأهدى كلب ساندو لعبة على شكل دب.



ووقع الحادث عندما كان الرئيسان يسيران في ساحة مبنى الإدارة الرئاسية المولدوفية، وفى وقت لاحق، شوهد رئيس النمسا ويده ملفوفة بالضماد.



واعتذرت ساندو للرئيس النمساوى موضحة أن "الكلب أصبح خائفا من وجود أعداد كبيرة من الأشخاص بالقرب منه".












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