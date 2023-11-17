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الرئيس الروسى: هناك أمورا فظيعة تحدث الآن فى الحرب على قطاع غزة

11/17/2023 2:28:34 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنه لا يرى أى إمكانية للشروع بترميم المنشآت الثقافية فى قطاع غزة، موضحا أن هناك أمورا فظيعة تحدث وأنه لا توجد أى ظروف للعمل هناك فى الوقت الحالى.

وقال بوتين خلال نقاش فى المنتدى الثقافى المنعقد فى سان بطرسبورج -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الجمعة-"إذا تحدثنا عن قطاع غزة، فلن أقدم هنا أى أمور سياسية الآن، كل شخص لديه رأيه الخاص، ولكن هناك أشياء فظيعة تحدث حاليا".


وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا مستعدة لتوسيع التجربة فى ترميم المواقع الثقافية إلى بلدان أخرى، قال بوتين، :"الآن، أنا متأكد من أنه لا توجد أى شروط للعمل هناك".









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