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قوات الجيش الروسى تعلن تدمر زوارق أوكرانية فى البحر الأسود

11/17/2023 2:28:34 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسى دمر 7 زوارق مسيرة وسفينة سريعة من نوع "فيلارد" على متنها قوات أوكرانية فى البحر الأسود.

وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - "خلال دورية جوية اليوم فى الجزء الجنوبى الغربى

من البحر الأسود، تم اكتشاف 7 زوارق مسيرة وسفينة سريعة من طراز "فيلارد" مع مجموعة إنزال تابعة للقوات الأوكرانية متجهة نحو شبه جزيرة القرم".
وتم القضاء على جميع الأهداف المكتشفة باستخدام أسلحة الطيران التابع لأسطول البحر الأسود.


وتواصل القوات الأوكرانية محاولات مهاجمة شبه جزيرة القرم باستخدام طائرات مسيرة، كما ترسل مجموعات تخريبية واستطلاعية إلى هناك.


وأكدت الوزارة فى وقت سابق من اليوم الجمعة أن أنظمة الدفاع الجوى دمرت صاروخين أوكرانيين مضادين للسفن من طراز "نبتون" فوق البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.







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