بوتين: بريكس ليست كتلة عسكرية لكنها تعمل على تحقيق التفاهم المتبادل بين الدول

MENAFN - Youm7) أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم /الجمعة/، أن مجموعة "البريكس" ليست كتلة عسكرية ولكنها تخلق الظروف لتحقيق التفاهم المتبادل بين الدول.

وقال بوتين، خلال كلمته فى منتدى سان بطرسبرج الثقافى الدولي، إن قبول أعضاء جدد فى رابطة البريكس يعد مثالًا على "كيفية وضرورة السعى إلى التوصل إلى تسوية وتحقيقها دون فرض أى وجهة نظر".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء"تاس" الروسية.





وأضاف "أن هذه هى المبادئ التنظيمية لمجموعة بريكس"، مُشيرًا إلى أنها ليست كتلة عسكرية ولكنها تخلق الظروف لتحقيق التفاهم المتبادل بين الدول الأعضاء.



كما شدد الرئيس الروسى على أن "هذا هو الطريق الذى يجب المضى فيه وهذه هى الطريقة التى سنعمل بها، على وجه الخصوص، فى إطار مجموعة البريكس التى ستنتقل إلينا رئاستها اعتبارًا من يناير من العام المقبل".



يُشار إلى أن مجموعة "بريكس" هى تكتل دولى يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تأسست عام 2006، فى قمة استضافتها مدينة يكاترينبورج الروسية، ومن أهم أهداف هذه المجموعة الدولية زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات الوطنية، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار.



وأعلنت المجموعة الساعية لتعزيز نفوذها مؤخرا انضمام كلًا من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من يناير 2024.