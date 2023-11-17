البيت الأبيض يشن هجوما شديدا على إيلون ماسك.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) أدان البيت الأبيض، يوم الجمعة، "الترويج البغيض" لمعاداة السامية من قبل إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقا)، وتعقيبا على منشور لـ"ماسك" تبنى فيه نظرية مؤامرة معادية للسامية، اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس أنه "من غير المقبول" تكرار "كذبة بشعة" بهذا الشكل.

وأضاف "ندين بأشد العبارات هذا الترويج البغيض لمعاداة السامية والكراهية العرقية، والذى يناقض قيمنا الأساسية كأميركيين"، متابعا "علينا جميعا مسؤولية جمع الناس ضد الكراهية، وواجب عدم السكوت عن أى شخص يهاجم كرامة مواطنيه الأميركيين ويقوّض سلامة مجتمعاتنا".

وأتى تعليق البيت الأبيض تعقيبا على قيام ماسك بالرد على منشور معادٍ للسامية عبر منصة "إكس" بالقول "لقد قلت الحقيقة الفعلية".

وكان البيت الأبيض ووسائل إعلام أمريكية اعتبروا أن المنشور الأساسى يؤشر إلى نظرية مؤامرة قديمة بوجود خطة سرية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة لإضعاف هيمنة الغالبية البيضاء.

وكان من متداولى هذه النظرية منفّذ عملية إطلاق نار فى كنيس فى بيتسبرغ فى العام 2011 أدت إلى مقتل 18 شخصا.

واعتبر بايتس أنه "من غير المقبول ترداد هذه الكذبة البشعة التى تقف خلف أكثر الحوادث المعادية للسامية دموية فى التاريخ الأميركي، خصوصا بعد شهر عن اليوم الأكثر دموية للشعب اليهودى منذ المحرقة"، فى إشارة إلى هجوم حماس فى 7 أكتوبر.

وكان ماسك قد أثار جدلا كبيرا فى الولايات المتحدة مؤخرا بعدما أدلى برأيه فى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتى أودت بحوالى 12 ألف مدنى فلسطيني.

وحذر ماسك فى مقابلة مع المذيع ليكس فريدمان، من عواقب جرائم الإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، قائلا: "إذا كنت ترتكب إبادة جماعيّة ضد شعب كامل، فإنك ستترك خلفك كثيرًا من الأشخاص الأحياء الذين سيكونون بالتبعية كارهين لإسرائيل".

وأضاف أنه مع سعى إسرائيل لقتل كل فرد فى حماس، فإنها ستخلق أعضاء جددا فى الحركة، بأكثر مما قتلت، "ولهذا، لن تنجح.. وإذا قتلت طفلًا لأحدهم، فقد صنعت أعضاء لحماس على استعداد لأن يموتوا فقط لقتل إسرائيلي".

ونصح ماسك إسرائيل بأنها إذا أرادت مواجهة حماس فعليها فعل ذلك عبر الإمدادات الإنسانية، لأن الرد العنيف ساعد فى حشد المسلمين فى العالم حول غزة والقضية الفلسطينية.



